V Glasgowu razprave, v Piranu poplave

Medtem ko državniki, politiki in visoki uradniki v Glasgowu razpravljajo, analizirajo, obljubljajo in vedo, kakšna bo usoda sveta čez deset let, je morje zvečer poplavilo Piran. Podobne so napovedi tudi za naslednje jutro.

Morje poplavilo Cankarjevo nabrežje tik pred Tartinijevim trgom. FOTO: Boris Šuligoj

Morje resda že vsaj sto let poplavlja obalna mesta, Piran, tudi Tartinijev trg, a zadnja leta se to dogaja vse pogosteje, morje je vse višje. Zato bi bilo čudno, če jeseni ne bi prestopilo bregov.

Nocoj je bilo vodna gladina za približno 30 centimetrov višja od obalnega zidu. Slana voda se je razlila po cesti in velikem delu obale na Punti. Gasilci in pripadniki civilne zaščite so pripravili zaporo, ki bi preprečila razlitje vode na Tartinijev trg. Številni lastniki lokalov in stanovanj so zaščitili vhode, toda visoko morje je preprečilo dostop do gostišč na Punti, in lokali, ki bi bili v tem času še razmeroma dobro zasedeni, so samevali.

Pirančani so spet namakali avte v slanici. FOTO: Boris Šuligoj

Slana voda in kamenje najbrž nista koristila niti jeklenim konjičkom, ki jih lastniki kljub opozorilni sireni niso pravočasno umaknili na varnejše mesto.

Lokali so zaradi naraslega morja samevali. FOTO: Boris Šuligoj

Razmere s poplavami se od zadnjih podnebnih konferenc v Piranu niso skoraj nič izboljšale. Le morje je še nekaj milimetrov višje. Če bi denar, ki so ga porabili za izvedbo konference in za prazne besede, porabili za konkretne rešitve, bi bil rezultat otipljivejši. Tako pa se morajo v Piranu (in drugod) zanesti predvsem nase. A tudi lokalne oblasti si kaj več kot premične zapore za preprečevanje vdora vode na glavni trg in vreče peska za varovanje vhodov v stavbe doslej niso omislile.