»V Hočah se je zgodil okoljski kriminal«

Okoljskega ministra so danes v Sladkem Vrhu pričakali tudi krajani Ceršaka, ki že leta opozarjajo na nemogoče življenje v bližini tamkajšnje kompostarne. Kot je povedal, je seznanjen s tem, da je v zadnjem času prišlo do napak v opremi in posledično izpustov, zato se je tudi v tem primeru treba odzvati. Po njegovih podatkih je bila prijava na inšpekcijo že podana, ob tem pa se zanj postavlja dilema, ali je obstoječe okoljevarstveno dovoljenje primerno za delovanje te kompostarne, ali pa bi ta morala pridobiti dovoljenje za onesnaževalca večjega obsega.

»V tem smislu bomo na ministrstvu zahtevali prilagoditve, če bomo za to imeli zakonsko podlago. Ob tej okvari se je dejansko že sprožil plaz aktivnosti pri nas in razumem ljudi, da težko živijo ter prenašajo smrad v svojem okolju, zato bomo naredili vse, da do podobnih razmer več ne pride,« je dodal Vizjak.

Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, zagotavlja, da Mop že išče rešitve za blato v spremenjeni zakonodaji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Občini Hoče-Slivnica je treba pomagati in čim prej sanirati ter preprečiti nadaljnje škodljive učinke nerazumljivega dejanja. FOTO: Občina Hoče-Slivnica

Okoljski ministerje ekološko katastrofo z nelegalno odloženim blatom v Hočah označil za okoljski kriminal in zavržno dejanje. Pričakuje, da bodo pristojni organ, ki so že na terenu in raziskujejo zadevo, čim prej izsledili krivca, ki bo odgovarjal za nastale razmere.»Tudi sam pozivam ljudi, da ko vidijo ali slutijo, da se kaj podobnega dogaja tudi v njihovem okolju, saj očitno nekateri brezobzirno iščejo bližnjice, kako se znebiti komunalnega blata, da to čim hitreje javijo okoljski inšpekciji. Ta se je na dogodek takoj odzvala in ukrepala v skladu s pooblastili,« je dejal Vizjak, ki verjame, da bodo odgovorne kmalu izsledili in da bodo pristojne službe ukrepale v skladu z načrti in tako, da ne bo ogroženo zdravje in življenje ljudi.Ker gre v takem primeru za zahtevno sanacijo, Vizjak pravi, da bo treba občini Hoče-Slivnica pomagati in čim prej sanirati ter preprečiti nadaljnje škodljive učinke tega nerazumljivega dejanja.Ob tem je povedal, da so enako ravnali tudi v podobnem primeru, do katerega je pred časom prišlo v Dramljah, sicer pa na ministrstvu veliko truda vlagajo v iskanje sistemskih rešitev, kam s komunalnim blatom. V podnebni sklad so med drugim namenili sofinanciranje sežigalnic komunalnega blata, z zakonom o varstvu okolja pa uredili zakonsko podlago, da je mogoče tovrstno blato predelovati skupaj s pepelom v proizvode na podlagi slovenskih tehničnih standardov.»Sistemska zakonodaja je bila doslej nedorečena in podjetja so blato izvažala čez mejo, zlasti na Madžarsko. Zdaj pa pripravljamo rešitve, da bo to mogoče početi doma. Zato obsojam, da se na tak način ravna z odpadi in se ogroža zdravje in življenje ljudi,« je bil ogorčen Vizjak.Območje ekološke katastrofe v Hočah, kjer so za zdaj še neznani storilci na območju Pivole nad tamkajšnjim botaničnim vrtom kar v potok nelegalno odložili večje količine odpadnega oz. grezničnega blata, si je v ponedeljek ogledal poveljnik civilne zaščitein za danes napovedal sestanek s predstavniki okoljskega ministrstva.Kot so sporočili z ministrstva, je ta potekal na ravni sektorja za odpadke na direktoratu za okolje, na njem pa so s predstavniki civilne zaščite razpravljali o možnih hitrih in strokovnih nadaljnjih korakih za rešitev problematike. Več informacij bo znanih v naslednjem obdobju, so še dodali.