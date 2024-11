V Hrastniku regijska terenska vaja Klor 2024

V Hrastniku bo danes potekala obsežna regijska terenska vaja zaščite in reševanja Klor 2024. Z njo želijo preveriti odzivnost in učinkovitost vseh služb ter pripravljenost Hrastničanov na nesrečo s klorom v tamkajšnji Tovarni kemičnih izdelkov (TKI). Simulacija nesreče jim bo omogočila izboljšanje varnosti in zaščite za občane.

Kot je zapisano na spletnih straneh Občine Hrastnik, so ključni cilji vaje preveriti učinkovitost delovanja sistema opazovanja in obveščanja, preveriti učinkovitost postopkov opozarjanja ogroženih na nevarnost uhajanja klora v TKI Hrastnik, način posredovanja napotkov za izvajanje zaščitnih ukrepov ter seznanjenost in usposobljenost prebivalstva s potrebnimi ukrepi v primeru nesreče s klorom.

Prav tako si želijo z vajo preveriti organiziranost, usposobljenost in opremljenost sil, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v primeru nesreče s klorom v TKI Hrastnik.

Vaja vključuje sprožitev dveh alarmov, ob 10.38 za nevarnost nesreče s klorom in ob 11.25 za njen zaključek. Občina ob tem prosi prebivalce Hrastnika, da se ob sprožitvi alarmnega znaka za neposredno nevarnost s klorom ne vznemirjajo.

Zaradi večjega števila intervencijskih vozil na prizorišču občina prosi, da se v času med 10.30 in 11.30, če je le mogoče, občani izogibajo vožnji z avtomobili proti TKI Hrastnik.

Po navedbah hrastniške občine bo med vajo moteno delovanje urgentnega centra v Trbovljah, zato prosijo vse, ki ne potrebujejo nujne pomoči, da v tem času ne obiščejo urgentnega oddelka.