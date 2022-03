Od ponedeljka v šoli brez mask

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes na tiskovni konferenci sporočil, da se je vlada zaradi ugodnih epidemioloških razmer odločila za dodatno sproščanje ukrepov. Tako se ukinja nošenje mask v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov na vseh nivojih, osnovnošolskem, srednješolskem in fakultetnem, tako za učence kot zaposlene v zavodih. Masko pa morajo še vedno nositi tisti, ki so na praksi v zdravstvenih in socialnih zavodih.

Od danes se je mogoče cepiti z Novavaxom

Poklukar je spomnil, da je v Slovenijo ta teden prispela prva pošiljka s 36.000 odmerki cepiva proti covidu-19 proizvajalca Novavax, ki je od danes že na voljo na cepilnih mestih. To cepivo je drugačno od cepiv mRNA. Vsebuje različico beljakovine bodice virusa, ki je bila proizvedena v laboratoriju. Vsebuje tudi adjuvans, tj. snov, ki pomaga okrepiti imunski odziv na cepivo. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem prepozna beljakovino v cepivu kot tujek in začne proti njej tvoriti naravno obrambo – protitelesa in celice. Poklukar je dejal še, da je testirano za uporabo pri osebah, starejših od 18 let, potrebna pa sta dva odmerka cepiva v razmiku treh tednov. »Za cepljenje ni nikoli prepozno, zato pozivam vse, ki tovrstnemu cepivu morda bolj zaupajo, da se odločijo za cepljenje.«

Poživitveni odmerek tudi za otroke Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji odobrila možnost cepljenja otrok, starih med 12 in 18 let, s poživitvenim odmerkom cepiva Pfizer/BioNTech proti covidu-19, je za STA potrdila vodja skupine Bojana Beović. S tem je sledila priporočilom Evropske agencije za zdravila (Ema).

Minister Janez Poklukar je v povezavi z vojno v Ukrajini sporočil tudi, da so preverili, kako bi zdravstveni zavodi delovali ob morebitnem izpadu elektrike. FOTO: Jure Eržen/Delo

Minister za zdravje je v povezavi z vojno v Ukrajini dejal, da so preverili, kako bi zdravstveni sistem lahko deloval ob morebitnem izpadu elektrike, preverili pa so tudi dobavne in oskrbovalne verige medicinskih pripomočkov in zdravil. Skupaj z ministrstvom za obrambo in civilno zaščito preverjajo tudi možne oblike pomoči Ukrajini.