V Izoli načrtujejo nove stanovanjske soseske

V nadaljevanju preberite:

Izolska občina v skladu z osnutkom krovnega prostorskega akta omejuje gradnjo blokov oziroma večstanovanjskih stavb in daje prednost soseskam individualnih hiš. V načrtu pa je še 13 stolpičev v okvru soseske Rezidence Momento in stolpič, ki ga občina snuje skupaj z republiškim stanovanjskim skladom za neprofitni najem. Če ne bo zapletov, se bo gradnja začela še letos.

Zasebni investitor namerava v kratkem zaprositi za gradbeno dovoljenje za Rezidenco Momento v Livadah. PRIKAZ: Rezidenca Momento

Bolj in manj dostopne cene

Še en blok, drugo predvsem hiše

Na izolski občini so v skladu s krovnim prostorskim dokumentom dali prednost predvsem gradnji individualnih hiš. FOTO: Blaž Samec/Delo

Izolski občinski svet naj bi danes med drugim odločal o spremembah zazidalnega načrta, ki bo omogočal zgraditev stolpiča z 31 neprofitnimi stanovanji v izolskih Livadah. Graditi bi lahko začeli še letos. Enako napovedujejo tudi v Rezidenci Momento, ki na drugi strani naselja načrtuje 13 stolpičev z več kot 170 stanovanji. Drugod po Izoli pa bodo v skladu z osnutkom občinskega prostorskega načrta spodbujali predvsem individualno gradnjo.»Smo tik pred oddajo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,« je v zvezi z načrtovano sosesko Rezidenca Momento povedal predstavnik investitorja. Načrt predvideva gradnjo na 1,7 hektara neto površin. »Zaradi oteženega poslovanja in komuniciranja v času epidemije z udeleženci v postopku se je priprava dokumentacije zavlekla za nekaj mesecev. Če bomo začeli graditi še letos, bomo za dokončanje potrebovali še leto in pol do dve,« je nadaljeval. Milič pri projektu sodeluje z Borisom Kopilevichem, poslovnežem ruskega rodu, ki pa je dolgoletni državljan Nove Zelandije in si je že pred desetimi leti v Izoli našel nov dom. Ta je tudi odgovoren za finančno vodenje investicije, ki bo – nanašajoč se na stroške graditve – po zelo grobi oceni znašala okoli 30 milijonov evrov.Izhodiščna prodajna cena stanovanj, ki so jo opredelili v projektu, je trenutno postavljena pri 2500 evrih za kvadratni meter stanovanjske površine. V soseski bo na razpolago tudi določeno število nadstandardnih in luksuznih stanovanj po višji ceni. V posameznih stolpičih bo od pet dodevet stanovanj z dvigalom, s katerim bo mogoče tudi neposredno prehajati v zasebne shrambe za kolesa v medetaži in do parkirnih mest v naravno prezračevani podzemni garaži. Skupno naj bi zgradili 340 podzemnih garaž in še 30 zunanjih za obiskovalce. Po Miličevih besedah je zanimanja za stanovanja v bodoči soseski veliko in – glede na klice – kar nekajkrat presega ponudbo na trgu.Na izolski občini so se pod županom Danilom Markočičem zavezali, da bodo obnovili in povečali občinski stanovanjski fond. Tako so v zadnjih letih že zagotovili 28 neprofitnih stanovanj, od tega deset v novogradnjah. Zdaj pa jih čaka projekt s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije za zgraditev stolpiča, kjer bodo stanovanja oddajali po neprofitni najemnini, pri čemer bodo imele prednost mlade družine. S tem pa se bo načrtovana blokovska gradnja – kot je predvideno v predlogu občinskega prostorskega načrta – za zdaj ustavila.Preostali širitveni načrti stanovanjske gradnje so v urbanem delu Izole omejeni predvsem na Jagodje. Tu je na območju desetih hektarov predvidena gradnja individualnih hiš. Zaokrožili in nekoliko razširili naj bi še naselji Malija in Korte v zaledju, vsako za šest hektarov. Občina je v zadnjih dveh letih prodala tudi več zemljišč za eno- ali dvostanovanjske hiše na Šaredu.Novo sosesko predvideva tudi zazidalni načrt za območje Kreda, ki je nad obalno cesto. S študenti ljubljanske fakultete za arhitekturo so izvedli delavnice za idejni projekt za trenutno predvidenih približno 50 hiš in druge urbane vsebine. Študentje so se med drugim usmerili v povezavo s kmetijskim prostorom in oblikovanje odprtih prostorov za druženje in rekreacijo. Predstavitev zaključka delavnic pa je lani onemogočila epidemija, zato so se na občini začasno pri tem ustavili.