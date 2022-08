V izsušenih rekah vse mogoče, od fekalij do kemikalij

V nadaljevanju preberite:

»V enem mesecu smo imeli samo na širšem ljubljanskem območju že štiri večje pogine rib,« pove Igor Miličić, sekretar Ribiške zveze Slovenije. Najhuje je bilo konec prejšnjega meseca v Malem grabnu, kanalu Gradaščice, kjer so iz vode potegnili poldrugo tono mrtvih rib. Vzrok je bil verjetno razlitje kemikalij, v drugih primerih pa najverjetneje ostankov gradbenega materiala in fekalij. Te so med drugim onesnažile tudi Savo Bohinjko in reko Pšato pri Komendi. Na tone rib pa je pred tednom dni poginilo, ko je presahnila Soča na italijanski strani.

Onesnaževanje, regulacija rečnih vodotokov, obremenjenost s turizmom – tako bi lahko strnili glavne razloge za skrb vzbujajoče stanje slovenskih rek. Te so v ekstremnih razmerah letošnjega poletja dodatno izčrpane zaradi izrazite suše in visokih temperatur. »Najbolj pregrete so reke v osrednji Sloveniji in na Primorskem, predvsem na Vipavskem,« pravi Rado Javornik iz Zavoda za ribištvo Slovenije.