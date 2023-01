V Ljubljani žalna knjiga in maša za pokojnega Benedikta XVI.

Zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki je umrl v soboto, se bodo spomnili tudi v Sloveniji. V petek bo v ljubljanski stolnici maša zanj, od srede do petka pa bo na apostolski nunciaturi v Ljubljani odprta žalna knjiga, so danes sporočili iz Slovenske škofovske konference.

Slovenski škofje so ob smrti Benedikta XVI. že v soboto povabili slovenske katoličane, naj se pokojnega papeža spomnijo v molitvi. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje pa je med drugim izpostavil naklonjenost, s katero je Benedikt XVI. spremljal Katoliško cerkev v Sloveniji.

Cerkev v Sloveniji je po Sajetovih besedah papežu Benediktu XVI. še posebej hvaležna, ker je leta 2006 ustanovil tri nove škofije: v Celju, Novem mestu in Murski Soboti. Prav tako je mariborsko škofijo povzdignil v nadškofijo in metropolijo ter s tem v Sloveniji ustanovil dve cerkveni pokrajini. V času njegovega pontifikata je imenoval nadškofa Franca Rodeta za kardinala in prefekta Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.

Maša za pokojnega zaslužnega papeža bo v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja v petek ob 18.30. Žalna knjiga zanj pa bo na apostolski nunciaturi v Ljubljani odprta od srede do petka med 10. in 12. uro ter med 15. in 17. uro.

Zaslužni papež Benedikt XVI., ki se je v zgodovino zapisal kot prvi papež po 600 letih, ki je odstopil s položaja, je umrl v soboto v Vatikanu v 96. letu starosti. Pokopali ga bodo v četrtek v Vatikanu, pogrebne slovesnosti pa bo prvič v zgodovini vodil njegov naslednik, papež Frančišek. Verniki se lahko pred tem od zaslužnega papeža od ponedeljka do srede zvečer poslovijo v vatikanski baziliki svetega Petra.

Na Bavarskem rojeni Joseph Ratzinger je bil za papeža izvoljen 19. aprila 2005, na položaju je nasledil Janeza Pavla II. Osmi Nemec na čelu Katoliške cerkve in drugi, ki ni bil Italijan v skoraj 500 letih, je izbral ime Benedikt v čast svetemu Benediktu, začetniku zahodnega meništva iz 5. stoletja. Zaradi šibkega zdravja je odstopil 28. februarja 2013 kot prvi papež po skoraj 600 letih. S tem je odprl pot za izvolitev svojega argentinskega naslednika, papeža Frančiška. Od svojega odstopa do smrti je živel v relativni osami v vatikanskem samostanu.