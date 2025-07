V Mariboru kaznovali upokojenko, ker je sredi dneva igrala klavir

V Mariboru je osemdesetletna upokojenka prejela globo v višini 104 evrov, ker je sredi dneva v svojem stanovanju igrala klavir, poroča časnik Večer. Posredovali so trije policisti po prijavi sosede, ki jo je glasba motila.

Po poročanju časnika so trije policisti Policijske postaje Maribor I posredovali v torek ob 14.45 po klicu sosede na interventno številko 113. Upokojena profesorica glasbe je za časnik povedala, da je tistega dne igrala največ dvajset minut, in sicer »en valček, mirnega Beethovna«, medtem ko je čakala na vnuka, ko so na njena vrata potrkali policisti. Zaradi dogodka je vložila zahtevo za sodno varstvo, saj meni, da je bila kaznovana neupravičeno.

Gospa je za Večer pojasnila, da se počuti ponižano in prestrašeno. Navedla je, da jo policisti obiščejo skoraj vsakič, ko zaigra na klavir, čeprav prijave prihajajo zgolj od ene sosede. Drugi stanovalci so ji na sestanku v bloku izrekli podporo in izrazili začudenje nad dogajanjem. Občanka ob tem izpostavlja vprašanje, kaj naj storijo otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo in morajo vaditi doma.

Končna presoja o kršitvi in odločitev o izdaji globe sta prepuščeni policistom na terenu. Slika je simbolična. FOTO: Yuichi Yamazaki/AFP

Na policiji so za Večer potrdili, da so posredovali zaradi motenja miru in počitka. Pojasnili so, da so osemdesetletni občanki izdali plačilni nalog zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru.

Mir ni zakonsko zaščiten le med 22. in šesto uro

Zakon o varstvu javnega reda in miru omogoča policiji, da ukrepa zaradi motenja miru z glasbili tudi podnevi in ne le v času nočnega miru, ki je določen med 22. in šesto uro.

Postopek se lahko sproži na podlagi prijave ene same osebe, končna presoja o kršitvi in odločitev o izdaji globe pa sta prepuščeni policistom na terenu.