Medvedka ponovno napadla človeka

Danes zjutraj se je na območju Sarskega v občini Ig zgodilo nevarno srečanje med človekom in medvedko. Kot so sporočili z občine Ig, je osebi uspelo ubežati in ni bila poškodovana. Po poročanju časnika Delo je to v zadnjem času že drugi primer bližnjega srečanja z medvedko na območju Slovenije, kar znova odpira vprašanja o sožitju med ljudmi in velikimi zvermi.

Iz objave občine Ig je razvidno, da gre za medvedko z lanskim mladičem. Ker se živali lahko premikata po širšem območju, so na občini prebivalce Sarskega, Suše, Klade, Golega, Kremenice, Dobravice in Drage pozvali k povečani previdnosti pri gibanju in zadrževanju na prostem.

Pri dogodku je šlo za medvedko z lanskim mladičem. Slika je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Večina bližnjih srečanj, ki se končajo z navideznim napadom oziroma lažnim napadom, vključuje samice z mladiči. V takšnih primerih medvedka ne napada z namenom plenjenja, temveč izključno zaradi obrambe svojega potomstva, saj človeka dojema kot nevarnost.

Za zmanjšanje tveganja pojavitve tovrstnih dogodkov strokovnjaki priporočajo preventivno ravnanje. Pri gibanju po gozdu ali na območjih, kjer je prisotnost medveda mogoča, je priporočljivo, da smo glasni – s pogovorom ali občasnim petjem žival pravočasno opozorimo na svojo prisotnost, da se nam lahko umakne.

Ključno je tudi, da so psi vedno na povodcu. Ob srečanju z medvedom je najpomembneje ohraniti mirnost, se ne odzvati s paničnim begom in se počasi umakniti.