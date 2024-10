Vedno sem se najprej zakadila v klavir

V nadaljevanju preberite:

Pri trinajstih letih, ko je bila sprejeta na pariški glasbeni konservatorij, je veljala za čudežno deklico. Poleg klavirja je študirala še kulturni menedžment na pariški Sorboni in dirigiranje na dunajski Univerzi za glasbo in umetnost. Pripravlja doktorat iz muzikologije na newyorški City University. Letos poleti je na prestižnem festivalu La Roque d'Anthéron v Provansi prvič dirigirala, deloma kar izza klavirja. 17. in 18. oktobra bo zdaj 27-letna francoska pianistka albanskega rodu Marie-Ange Nguci gostovala v ljubljanskem Cankarjevem domu.