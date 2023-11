Novinarji opozarjajo na konflikt interesov

Novinarski kolektiv časnika Večer je danes ob 16. uri skupaj s sindikatoma in aktivom Društva novinarjev Slovenije pred stavbo Večera v Mariboru pripravil protest proti selitvi časopisa v prostore, ki so v zasebni lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča.

Novinarji so namreč prepričani, da je predlagana selitev »absolutno nesprejemljiva«, saj bi pomenila nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost časopisa. Bojijo se, da bi župan preko lastništva prostorov lahko vplival na uredniško politiko najemnika.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, nameri o selitvi iz stavbe simbolnega pomena v središču Maribora nasprotujejo uredniški odbor Večera, svet delavcev, Večerov aktiv Društva novinarjev Slovenije, zastopstvo uredništva Večera, sindikat novinarjev Večera in sindikat Pergam.

Protest pred Večerom. FOTO: Sašo Bizjak

Prepričani so, da bodo »negativne posledice in s tem cena selitve za medijsko hišo Večer bistveno večje od pričakovanega prihranka in zmanjšanja stroškov, čemur sta pri svoji končni odločitvi izključno sledila lastnik in poslovodstvo«. »Razumemo položaj podjetja v vse težjih pogojih poslovanja, a hkrati pričakujemo širši uvid ob razumevanju pomena ohranjanja verodostojnosti, zaupanja javnosti in s tem vloge in pomena medijev in novinarstva,« so navedli.

Spomnili so še, da se na Večeru že dlje časa soočajo z »racionalizacijami in optimizacijami,« ki niso v prid ne zaposlenim ne podjetju, a so jih sprejemali in razumeli, ker so hoteli »konstruktivno soprispevati k ohranjanju in razvoju medija« in ker so prepričani, da še vedno delajo dobro.

Svarila pred konfliktom interesov

Odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik je na shodu dejal, da bo njihov časopis leta 2025 dopolnil 80 let, v sedanji hiši pa je novinarstvo doma 61 let. »Nastala je prav zato, da bi v središču Maribora predstavljali hrbtenico javnosti, od slovenske samostojnosti pa tudi, da bi skrbeli za demokratično in mentalno kondicijo mesta in družbe,« je dejal.

»Zdaj nas selijo k županu, nosilcu politične moči, k tistemu, ki smo ga dolžni nadzirati, mu zastavljati vprašanja in nastavljati ogledalo. Takšen projekt je za novinarski kolektiv in vse zaposlene poguben, saj bo nepovratno zasadil dvom v vse, nad čemer mora novinarstvo temeljiti,« je dodal Stepišnik.

Protest pred Večerom. FOTO: Sašo Bizjak

Lastnikom in poslovodstvu Večera je skupaj z ostalimi zaposlenimi sporočil, naj Večer ostane tam, kjer je doma. To po njegovem ne bo nikogaršnji poraz, pač pa le minimalno sporočilo, da želimo, da časopis ostane in dela naprej, kar mora, je dodal.

Na protest je prišel tudi novi predsednik Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek, ki je povedal, da podpirajo uredništvo Večera pri nasprotovanju sporni selitvi. Takšna poteza namreč kaže na popolno nerazumevanje novinarskega poklica, katerega ključna prvina je integriteta.

»Si predstavljate, da bi novinar, ki pokriva notranjo politiko, imel pisarno v vladni palači. Verjetno ne bi bilo nikogar, ki bi zaupal, da je neodvisen, četudi bi delal povsem profesionalno,« je dejal Andrinek.

FOTO: Andrej Petelinšek

Na protestnem shodu so Večerovce podprli tudi nekateri znani Mariborčani, med drugim zgodovinarka Mateja Ratej, direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina, igralka Minca Lorenci, humanitarec Boris Krabonja, najbolj oster med vsemi pa je bil filozof in kritični opazovalec slovenske medijske krajine Boris Vezjak.

Ta je svoj nagovor naslovil neposredno na lastnike Večera in mariborskega župana, ki očitno ne želijo razumeti, da mediji niso posel kar tako. Vprašal se je, zakaj prvi želijo medijsko hišo preseliti zaradi pičlih 30.000 evrov prihranka in ali nimajo nemara za bregom še kaj drugega.»Je res težko razumeti, da obstaja konflikt interesa med vami in novinarji, ki morajo poročati o vas? Si res ne želite, da bi obveljali za poštenega župana, o katerem morajo Večerovci poročati kritično? Imate kaj za bregom?,« je vprašal mariborskega župana.

Izrazi podpore

Istočasno kot v Mariboru, so protestni shod pripravili tudi pred RTV Slovenija v Ljubljani, kjer so v aktivih informativnega programa, novinarjev Radia Slovenija, MMC, programa Radia Koper, novinarjev Radia Maribor in koordinaciji novinarskih sindikatov RTV podprli uredništvo Večera.

»Odločitev o selitvi uredništva Večera v stavbo, katere lastnik je župan, s tem pa uredništvo dati pod okrilje županovega lastništva, je milo rečeno sprevržena. Županu so namreč mediji dolžni gledati pod prste. Nesprejemljivo je, da je zaradi takšnih nepremičninskih operacij lastnikov uredništvo podvrženo političnim in ekonomskim pritiskom,« je v izjavi poudaril voditelj in dopisnik Jan Novak.

Že nekaj dni na spletu kroži tudi peticija Za Večer! Proti selitvi, za avtonomijo novinarstva, s katero prav tako opozarjajo, da je selitev v prostore aktualnega nosilca politične moči nesprejemljiva.

Protest pred Večerom. FOTO: Sašo Bizjak

Podporo novinarjem Večera je danes izrazila tudi poslanka Levice Tatjana Greif. »Kakršnakoli poslovna odločitev, ki postavlja pod vprašaj avtonomnost nekega medija, znižuje zaupanje javnosti in ustvarja takšno nezadovoljstvo med zaposlenimi, ne more biti dobra poslovna odločitev,« je zapisala poslanka iz Maribora.

Proti sporni selitvi so ustvarjalci Večera in njihovi podporniki že prejšnji teden organizirali protestno branje.