Trump meni, da je EU nastala z namenom, da izkorišča ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo 25-odstotnih carin na izdelke iz Evropske unije, kar je povzročilo vznemirjenje med evropskimi voditelji in gospodarstveniki.

Trump je v svoji prvi seji kabineta napovedal, da bo kmalu objavil podrobnosti o tej najnovejši grožnji s carinami. Kot poroča Guardian, je izjavil, da je EU nastala z namenom, da »izkorišča Združene države Amerike« in da je »dobro opravila svoje delo«.

Razlog za uvedbo teh carin naj bi bil trgovinski presežek EU z ZDA. Trump trdi, da je trgovinski odnos med ZDA in EU nepošten, saj EU ne sprejema ameriških avtomobilov in kmetijskih proizvodov, medtem ko ZDA sprejemajo evropske izdelke brez večjih ovir. Trump je dejal, da so evropske države »resnično izkoristile« ZDA in da je čas, da se to spremeni.

Specifični izdelki, ki bodo prizadeti z uvedbo carin, vključujejo avtomobile in farmacevtske izdelke. Bloomberg poroča, da bi Trumpove carine lahko prizadele do 29,3 milijarde dolarjev (28 milijard evrov) izvozov iz EU. Medtem ko Trump ni navedel točnih podrobnosti, je jasno, da bodo avtomobili, farmacevtski izdelki in polprevodniški čipi med tistimi, ki bodo najbolj prizadeti.

Trump je v svojih izjavah večkrat ponovil, da bo carine uvedel »zelo kmalu« in da bodo te carine »splošne narave«. Kot navaja Reuters, je dodal, da bo uvedba carin spodbudila proizvodnjo avtomobilov v ZDA, zlasti v zvezni državi Michigan, kjer je Trump na zadnjih volitvah zmagal.

Pričakovati je, da bo najbolj prizadeta evropska avtomobilska industrija. FOTO: Suzanne Cordeiro/AFP

EU je že napovedala, da bo takoj ukrepala, če ZDA uvedejo carine na njene izvoze. Evropska komisija je izjavila, da ne vidi nobenega upravičenega razloga za uvedbo carin na evropski izvoz in da bo zaščitila interese evropskih podjetij, delavcev in potrošnikov pred neupravičenimi ukrepi.

Trumpove grožnje s carinami na izdelke iz EU so povzročile precejšnje skrbi glede morebitne trgovinske vojne, ki bi lahko imela resne posledice za svetovno gospodarstvo. Ekonomisti in celo nekateri konservativni mediji, kot je Wall Street Journal, opozarjajo, da bi uvedba carin lahko škodovala tudi ameriškemu gospodarstvu.

Odzivi in posledice napovedanih carin

Napovedane carine ameriškega predsednika na izdelke iz Evropske unije so sprožile val odzivov med evropskimi voditelji. Francoski predsednik Emmanuel Macron je po srečanju s Trumpom izrazil upanje, da je uspel prepričati ameriškega predsednika, da se osredotoči na trgovinske spore s Kitajsko in ne z Evropo. »Ne morete imeti trgovinske vojne s Kitajsko in Evropo hkrati. Upam, da sem ga prepričal,« je Macron povedal za Fox News.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je poudaril, da bi morala EU storiti vse, kar je v njeni moči, da bi se izognila »popolnoma nepotrebnim in neumnim carinskim vojnam«, piše britanski Guardian. Evropska komisija je že napovedala, da bo takoj ukrepala, če ZDA uvedejo carine na evropske izvoze.

Macron je želel Trumpa prepričati, naj se raje osredotoči na Kitajsko. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

»EU ne vidi nobenega upravičenega razloga za uvedbo carin na njen izvoz. Reagirali bomo, da zaščitimo interese evropskih podjetij, delavcev in potrošnikov pred neupravičenimi ukrepi,« je izjavilo izvršno telo EU.

Možni povračilni ukrepi EU vključujejo uvedbo carin na ameriške izdelke, kar bi lahko sprožilo širšo trgovinsko vojno. EU je že pripravila seznam ameriških izdelkov, ki bi jih lahko obremenila s carinami kot odgovor na Trumpove ukrepe.

Med možnimi tarčami so ameriški izdelki, kot so dvokolesniki, viski in hlače iz jeansa. EU se osredotoča na carinjenje izdelkov in produktov, ki prihajajo iz tako imenovanih rdečih zvezih držav, kjer ponavadi volijo konservativne kandidate.

Zmeda glede časovnega načrta in obsega carin

Trump je sprva napovedal, da bodo carine na Kanado in Mehiko uvedene marca, nato pa je datum prestavil na april. Kot poroča Bloomberg, je Trump dejal, da bodo carine na izdelke iz Kanade in Mehike začele veljati 2. aprila, vendar je nato dodal, da bodo nekatere carine uvedene že prej. Različne izjave Trumpa in uradnikov so povzročile zmedo, saj ni bilo jasno, ali bodo te carine del širšega programa recipročnih carin, ki jih razvija Ministrstvo za trgovino ZDA, piše ameriški Bloomberg.

Trump je mnenja, da je bila EU ustvarjena, da izkorišča ZDA. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Trump je med sestankom dejal, da je bilo Kanadi in Mehiki danih dodatnih 30 dni, da dokažeta, da uspešno ustavljata pretok migrantov in fentanila v ZDA. Če bosta državi uspešni, bi lahko Trump odložil uvedbo carin, vendar je dodal, da bo to težko doseči, še piše Guardian.