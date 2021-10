V opoziciji Alešu Hojsu znova žugajo z interpelacijo

Prvaki LMŠ, SD, Levice in SAB so se na svojem opoldanskem sestanku predvidoma dogovorili, da bodo vložili interpelacijo proti notranjemu ministru, ki so jo spisali v Levici.V njej mu – kot poročajo na portalu 24ur, kjer so dobili osnutek – očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi, policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije ter njeno politizacijo in militarizacijo.Opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB so prvo interpelacijo proti ministru predlagale sicer že junija lani – takrat predvsem zaradi odločitve ministrstva, da ugodi pritožbi proti ponovni prepovedi koncerta hrvaškega glasbenikav Mariboru –, a mu poslanci v septembru niso izglasovali nezaupnice. Za je glasovalo 38 ministrov, proti jih je bilo 43.