V podporo srbskim študentom tudi shod v Ljubljani

»Ne bi bežali od doma, če bi bilo vse zakonito,« je pisalo na enem od transparentov, ki so ga pred srbsko veleposlaništvo v Srbiji prinesli tam zbrani protestniki. Po zgledu kolegov v Srbiji je nekaj sto srbskih študentov v Sloveniji posvetilo 15 minut molka v spomin na 15 ljudi, ki so izgubili življenje pod zrušenim nadstreškom novosadske železniške postaje. Kmalu potem, ko je vlada trdila, da nadstrešek ni bil predmet lani poleti slavnostno odprte prenovljene postaje, se je izkazalo, da to ni res. Potem se je oblast zapletala iz laži v laž, kar je zgolj razgaljalo, kako globoko v srbsko družbo so zadrte lovke korupcije, ki ubija.

Protesti, ki potekajo že dva meseca, so oblast predsednika Aleksandra Vučića potisnili v kot, nanje preprosto nima odgovora. Zato so študentje na ulicah iz dneva v dan žrtve nasilnih verbalnih in fizičnih napadov najbolj gorečih podpornikov režima. Vsak novi napad pa na ulice spravi več protestnikov in val protestov zgolj dodatno okrepi.

Protest v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel

Val protestov je seveda pljusnil tudi v Slovenijo. Pred veleposlaništvom Srbije v Ljubljani smo se med drugim pogovarjali s študentka doktorskega študija iz Novega Sada, ki trenutno gostuje v Ljubljani. Na vprašanje, do kdaj lahko še trajajo shodi študentov, je odgovorila: »Do takrat, ko bodo izpolnjene zahteve študentov. Drugače se to ne more končati, predaleč so šli,« je dejala sogovornica.

Protest v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel

Snežana Papović, docentka z naravoslovno matematične fakultete na univerzi v Novem Sadu, in njena kolegica Teona Teodora Borović, raziskovalka z naravoslovno matematične fakultete, ki v Ljubljani gostujeta kot sodelavki pri znanstveno raziskovalnem projektu, sta prišli podpreti svoje študente pri protestu proti korupciji, ki se po njunem prepričanju zavzema za plemenito stvar. »Študentske zahteve so zelo smiselne in profesorji stojimo za njimi. Položaj v Srbiji je zelo zapleten, izpostavljeni smo številnim pritiskom, prvo, kar bi bilo treba narediti, da se lahko začne položaj urejati, je, da zamenjamo oblast,« je povedala Teona Teodora Borović.