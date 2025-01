Mladi Srbijo ponesli do točke, s katere ni vrnitve

V nadaljevanju preberite:

V Beogradu, regionalni prestolnici zabave, so danes odprte večinoma le trgovine. Kavarne, lokali in restavracije, motor tamkajšnjega gospodarstva, so bile pretežno zaprte, tistih nekaj odprtih pa je samevalo praznih. Prizorom, kakršne si v Beogradu v petek preprosto ni mogoče zamisliti in jih je bilo težko videti tudi med najstrožjimi zaprtji družbe v času epidemije koronavirusa, so bili priča tudi v Novem Sadu, Nišu in številnih drugih mestih.

Tudi v Jagodini, kjer je za zvečer napovedan shod v podporo predsedniku Aleksandru Vučiću, ki se ga bodo tudi zaradi groženj, da bodo ostali brez službe udeležili tja pripeljani zaposleni v javnem sektorju, so množice nezadovoljnih nad stanjem v družbi napolnile ulice.