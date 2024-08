V Portorožu pristaja manj letal, a več potnikov

V nadaljevanju preberite:

V Portorožu je do konca junija pristalo manj letal, a več potnikov, pokaže primerjava z lanskim prvim polletjem. V Aerodromu opažajo, da prihaja več poslovnih letal, ki so težja in so namenjena daljšim letom. Nadaljnji razvoj letališča pa je odvisen od sprejetja državnega prostorskega načrta, ki je po novem razdeljen v dve fazi.

Da je manj letal tudi glede na pretekla leta, gre pripisat vstopu Hrvaške v schengensko območje, saj tujim potnikom, ki so namenjeni k našim južnim sosedom, ni treba več pristajati v Sloveniji zgolj zaradi urejanja carinskih formalnosti. Drugače kot na kopnem, kjer je schengenski sistem začasno zamrznjen in je spet vzpostavljen mejni nadzor, to ne velja za morje in zrak oziroma za plovila in letala. Kot so pojasnili v Aerodromu Portorož, pa so lani – glede na leta prej – tudi spremenili metodologijo štetja, saj po novem ločijo dejanski turistični obisk od šolanja pilotov in panoramskih letov.

Kakšne so sinergije Aerodroma s sestrskima hoteloma Miodraga Kostića v Portorožu in Savudriji? Kako kaže s sprejemom prostorskega akta, ki je ključen za razvoj letališča?