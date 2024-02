Ugibanja, kdaj bo izstopni izjavi sledila še odstopna

Po dnevu razčiščevanj v SD, ki jo je zatresla afera ob nakupu prostorov za potrebe sodišč naj bi danes na mizo premiera Roberta Goloba romale tudi dodatne ugotovitve pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Po ponujenem ustnem odstopu prejšnji teden sta se namreč dogovorila, da ga ministrica z njim seznani v roku enega tedna. Kakšne so, zaenkrat še ni znano. Prav tako pa še ni komentirala, kdaj naj bi podala tudi pisno odstopno izjavo. Le ta namreč šteje za uradno in jo mora nato predsednik vlade v sedmih dneh poslati v državni zbor.

Neuradno se v državnem zboru pričakuje, da bi lahko njen odstop obravnavali šele na marčni seji in da hitenja ne bo.

Kaj bosta storila Švarc Pipan in Golob med tem ne vedo niti v SD, od koder je včeraj Švarc Pipan izstopila. V izstopni izjavi, ki jo je poslala, je zapisala, da izstopa »zaradi nezdružljivih pogledov na vodenje in delovanje stranke« ter se tudi zahvalila za sodelovanje pri udejanjanju idej socialne demokracije.

Stranka se ji je pred tem zaradi objektivne odgovornosti pri nakupu nove sodne stavbe, kjer niso zahtevali preverbe cene stavbe, ampak so sprejeli cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, podjetnik Sebastjan Vežnaver, odrekla in zahtevala njen odhod.

Sama pa se je nato podala v razčiščevanje okoliščin omenjenega nakupa in navedla, da je bila zavedena, prst pa pri tem uperila tudi v nekatere uslužbence ministrstva in člane stranke, med drugim generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta, ki je s te funkcije tudi odstopil.

Začasno ga je nadomestil Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za pravosodje.