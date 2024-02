V SD bi vodstvo lahko volili že marca, namesto Žiberta začasno Frangež

Socialni demokrati na kolegiju vodstva, predsedstvu in zdaj še konferenci razpravljajo, ali bi morali marčni statutarni kongres preoblikovati v volilnega. Do takrat pa bi Tanja Fajon ostala predsednica. A sprejetega sklepa zaenkrat o tem še ni bilo. Najprej naj bi želeli opraviti razpravo v okviru konference, na podlagi katere bo predsedstvo dokončno oblikovalo sklep in o njem tudi odločalo.

Gotovo pa jih po odstopu Klemna Žiberta čakajo volitve glavnega tajnika, ki ga v SD voli kongres.

Začasno bo po soglasno potrjenem sklepu kot vršilec dolžnosti glavnega tajnika opravljal Matevž Frangež, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu. Priprave na evropske volitve naj bi mu pomagal voditi Jernej Štromajer, član kabineta gospodarskega ministra, ki je že pred tem koordiniral priprave.

Na konferenci, ki šteje okoli sto članov in jo vodi Frangež, je pričakovati še burno razpravo o tem, kako rešiti stranko, da ne bo ostala brez evropskih poslancev in pred parlamentarnim pragom.

Danes objavljeni rezultati merjenja javnega mnenja, ki ga je za Delo opravila Mediana, namreč kažejo, da je SD podpora s 7,5 odstotka v januarju zdrsnila na 2,6 odstotka.