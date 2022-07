V SD vse bliže svojemu kandidatu

V nadaljevanju preberite:

Med evidentiranimi kandidati so med drugim vsi trije podpredsedniki, ob Brglezu torej še drugi evropski poslanec stranke Matjaž Nemec, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan ter nekdanja ministrica Andreja Katič. Na seznamu so tudi nekdanji predsednik stranke Dejan Židan, zdaj državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, Ladislav Lipič, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in med drugim svetovalec nekdanjega predsednika republike Danila Türka, ter tudi nekdanji mariborski župan in predsednik uprave Elektra Maribor Boris Sovič.