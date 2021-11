V soboto potrdili 2313 okužb z novim koronavirusom

11.47 V Grčiji po zaostritvi ukrepov okrepitev cepljenja proti covidu

V Grčiji se je število cepljenj proti covidu-19 okrepilo, odkar je vlada zaradi naraščanja števila okužb naznanila odločitev o zaostritvi ukrepov za necepljene prebivalce. V prvem tednu novembra se je cepilo več kot 40.000 ljudi, v zadnjem tednu oktobra pa medtem približno 25.000, poročanje časnika Katimerini povzema nemška tiskovna agencija DPA.

V Grčiji lahko od sobote necepljeni v javna poslopja vstopajo le, če predložijo negativni test na novi koronavirus. Izjema so supermarketi in lekarne. Poleg tega morajo zaposleni v javnem in zasebnem sektorju, ki niso cepljeni, dvakrat tedensko opraviti test na novi koronavirus na lastne stroške.

Ukrepe oblasti strogo nadzirajo. Vlada je za to zadolžila približno 800 dodatnih policistov. Po podatkih policije so samo v soboto po vsej državi izvedli okoli 85.000 kontrol - izdali so več sto kazni, več gostinskih obratov so začasno zaprli. Necepljene goste oz. stranke brez negativnega testa je doletela kazen v višini 300 evrov.

11.40 Na Bavarskem strožji ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19

V nemški zvezni deželi Bavarska so danes stopili v veljavo strožji ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19, saj število okuženih raste in s tem tudi zasedenost intenzivnih postelj v bolnišnicah. Hitri antigenski testi na okužbo z novim koronavirusom niso več dovolj za dostop do javnih prostorov.

V skladu z najnovejšimi predpisi imajo dostop do notranjih javnih prostorov, kot so na primer restavracije, le osebe, ki so bile cepljene proti covidu-19, ki so to bolezen prebolele ali ki imajo negativen test PCR. V večini primerov je obvezna uporaba zaščitnih mask FFP2, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V delih Bavarske, kjer sta število okužb in zasedenost bolnišnic še posebej kritična, veljajo še strožji ukrepi.

Omenjena zvezna dežela je sicer po povprečju novih okužb na tretjem mestu v državi, za Saško in Turingijo.

V Nemčiji je sedemdnevno povprečje novih potrjenih primerov novega koronavirusa na 100.000 prebivalcev po podatkih Inštituta Roberta Kocha v soboto zjutraj znašalo 183,7. V Saški je bilo to število 415,8, v Turingiji 406 in na Bavarskem 284.

A število okužb na Bavarskem hitro narašča, za zaostritev ukrepov pa je bilo po navedbah dpa ključno stanje v intenzivnih enotah v bolnišnicah. V soboto so v njih zdravili 552 bolnikov s covidom-19.

11.38 V soboto potrdili 2313 okužb z novim koronavirusom

V soboto so v Sloveniji opravili 5451 PCR-testov in z njimi potrdili 2313 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 42,4 odstotka opravljenih testov. V bolnišnicah se po podatkih vlade zdravi 797 covidnih bolnikov, 184 v intenzivni terapiji. Umrlo je 11 covidnih bolnikov.

V bolnišnicah tako zdravijo 49 bolnikov več kot dan prej, na intenzivni negi pa devet bolnikov več kot dan prej. Najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno zdravljenje, je star 23 let, najmlajši bolnik na navadnem oddelku pa manj kot leto dni, je vlada objavila na Twitterju.

Po oceni NIJZ je v državi 36.032 aktivnih primerov okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2858, kar je 92 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1707 oziroma 38 več kot dan prej.

V soboto so opravili tudi 16.229 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.195.384 ljudi oz. 57 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 1.124.463 oz. 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je cepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 74 odstotkov.