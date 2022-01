V soboto znova rekordno število okužb

Epidemija je še naprej v porastu. V soboto je bilo ob 18.424 PCR-testih potrjenih 13.911 novih okužb z novim koronavirusom.

Ob sobotah je bilo običajno zabeleženo nižje število pozitivnih, tokratni rekord je posledica zamikov sporočanja rezultatov PCR-testov.

Pristojni so ob 18.424 testih PCR opravili še 73.328 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje je znašalo 9950, kar je 1125 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 5329 okužb na 100.000 prebivalcev, 502 več kot prejšnji dan. V državi je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) trenutno aktivnih 112.517 primerov okužbe.

Zaradi hitrega širjenja okužb ter velikega števila izolacij in karanten je vse bolj ohromljeno delovanje družbe. Tisti, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili v preteklih dneh, bodo lahko od jutri izolacijo prekinili že po sedmih dneh. Pogoj pa je, da zadnjih 24 ur ne bodo imeli vročine in drugih simptomov ter da bo hitri test, ki ga bodo opravili pri pooblaščenem izvajalcu, negativen.

Razmere v bolnišnicah stabilne

V bolnišnicah so v soboto zdravili 608 covidnih bolnikov, 135 na intenzivni negi, umrlo je 18 covidnih bolnikov.

Kljub naraščanju števila okuženih so razmere v bolnišnicah stabilne. Vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je za Radio Slovenija opozorila, da se ob tako visokih številkah okuženih, kot so trenutno v populaciji, tudi če je odstotek hudo obolelih nizek, lahko še vedno poveča pritisk na bolnišnice in poveča zasedenost postelj v intenzivnih enotah.

Strokovna skupina o dodatnem sproščanju ukrepov ne razmišlja, se bodo pa v prihodnjih tednih pogovarjali o izhodni strategiji ukrepov.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.259.412 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.206.704.