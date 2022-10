V visokogorju ni indijanskega poletja

Razmere v gorah so ponekod že povsem zimske, zato gorski reševalci znova opozarjajo planince, naj bodo previdni in se v više ležeče predele odpravijo le ustrezno opremljeni in dobro psihofizično pripravljeni. Zaprta je večina visokogorskih koč, nekatere druge so odprte le ob koncu tedna in praznikih.

Na Slovenski poti na Mangart so pred dnevi na približno 2500 metrih nadmorske višine obnemogli štirje pohodniki, rešil jih je helikopter Slovenske vojske z ekipo Gorske reševalne zveze in bovškimi reševalci. Nato sta na Italijanski poti obtičala še neustrezno opremljena planinca, tema so pomagali italijanski gorski reševalci. Na najvišjih slovenskih očakih, kot so Jalovec, Mangart, Triglav, Kanjavec in drugi, so že poledenele zaplate snega, zato je za hribolazenje nujna oprema za zimske razmere – cepin in dereze, so opozorili gorski reševalci in dodali, da »indijansko poletje za severne strani visokogorja pač ne velja«.

Reševanje v gorah

Oprema še preveč pičla

Da je lahko to obdobje posebej varljivo, je opozoril tudi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in prav tako gorski reševalec. Dnevi so že precej krajši, številne koče v visokogorju zaprte, vreme pa na drugi strani še vedno lepo in narava mamljiva v jesenski barvitosti. Na obisk gora se je treba pripraviti v vsakem letnem času, jeseni pa zaradi naštetih okoliščin še bolj skrbno, tudi zaradi možnosti, da nas kje preseneti sneg. »Ni nujno, da ga je veliko, že samo poprh je lahko dovolj za zdrs,« je dodal Šerkezi. Tudi jesensko listje ni povsem nedolžno, saj se lahko pod njim skrivajo mokre korenine in druge pasti, zaradi katerih se lahko zgodijo poškodbe. Zato so dobri čevlji še toliko bolj pomembni, prav tako pohodne palice, ki lahko preprečijo kakšen padec, topla obleka in kakšen dodaten kos v nahrbtniku (kapa in rokavice) ter naglavna svetilka.

Ker so dnevi krajši, se je treba pravočasno odpraviti na turo; to je še posebej pomembno, če gremo v visokogorje. Tam so v tem času koče zaprte, zato v njih v sili ni mogoče poiskati zavetja. »Više ko gremo, več dejavnikov nas lahko preseneti,« je poudaril Šerkezi in planincem s povprečnim znanjem svetoval, da v tem času raje izberejo sredogorje, saj bo tam izlet veliko bolj brezskrben. »Pomembno je, da smo iskreni do sebe, da si ne postavljamo previsokih ciljev,« je dejal. Predvsem pa je pomembno, da izbiramo markirane poti.

Na najvišjih slovenskih očakih so že poledenele zaplate snega, opozarjajo reševalci. FOTO: GRS Bovec

Zadnja reševanja na Mangartu so po Šerkezijevih besedah posledica tega, da gredo ljudje v gore brez pravih informacij, pogosto sledijo aplikacijam, ki niso zanesljive, in hodijo zunaj markiranih poti. Tudi oprema je zaradi lepega vremena večinoma še preveč pičla. Ali je v visokogorju že sneg, je zelo odvisno od trenutnih razmer, zato je pomembno, da jih planinci skrbno preverijo tik pred odhodom.