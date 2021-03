Tudi Nizozemska ustavila cepljenje s cepivom AstraZenece

GLAVNI POUDARKI: Delovni migranti in dvolastniki zemljišč v Slovenijo samo z negativnim testom.

Zdravstveni svetovalec predsednika ZDA Anthony Fauci je v nedeljo napovedal, da bodo priporočeno varnostno razdaljo med osebami za preprečevanje širjenja koronavirusa verjetno kmalu zmanjšali z 1,8 metra na 90 centimetrov. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom se danes v Italiji zaostrujejo ukrepi za preprečevanje njegovega širjenja. Za kar tri četrtine države po novem veljajo najostrejši ukrepi, skladni z rdečo obarvanostjo območja. Delitev dežel na različno obarvane - rdeče, oranžne, rumene in bele - glede na število okužb so v 60-milijonski Italiji v boju proti pandemiji uvedli lani jeseni.Nizozemska je kot zadnja v vrsti začasno ustavila cepljenje s cepivom proti covidu-19 podjetja AstraZeneca. Gre za previdnostni ukrep, ki bo trajal do 29. marca, so pozno v nedeljo sporočile pristojne službe. Nazadnje se je v nedeljo zaradi poročil o krvnih strdkih po cepljenju za enak korak odločila Irska, pred tem pa še več drugih držav.Zdravstveni svetovalec predsednika ZDAje v nedeljo napovedal, da bodo priporočeno varnostno razdaljo med osebami za preprečevanje širjenja koronavirusa verjetno kmalu zmanjšali z 1,8 metra na 90 centimetrov. Študija je namreč pokazala, da ni nobene razlike.Od danes lahko čezmejni dnevni delovni migranti, tisti, ki mejo prehajajo zaradi izobraževanja, in dvolastniki zemljišč v Slovenijo brez napotitve v karanteno vstopijo samo, če predložijo negativni izvid testa na novi koronavirus, ki ni starejši od sedem dni. Ukrep velja za vstop iz držav na rdečem seznamu.Finančni ministri držav v območju evra bodo danes virtualno razpravljali o vplivu pandemije novega koronavirusa na različne gospodarske sektorje in o strukturnih spremembah, ki jih lahko ta povzroči, ter pregledali fiskalne ukrepe v podporo članicam pri spoprijemanju s covidom-19.