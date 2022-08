Val lažnih novic in novinarskega prostituiranja dosegel Slovenijo

Ali Žerdin v uvodu spomni na primer teoretika zarot Alexa Jonesa, ki ga je sodišče obsodilo na plačilo 45 milijonov dolarjev odškodnine, svojcem otrok, ki so bili ubiti v strelskem pohodu na eni izmed ameriških osnovnih šol. Jones je namreč širil laži, da pokola ni bilo oziroma, da je bil le odigran. Delov komentator Janez Markeš je opozoril, da je dopustno se motiti, sistematično širjenje laži pa nikakor. Sodbo Alexu Jonesu vidi kot potrditev tega principa, s takšnimi postopki pa bi morali začeti tudi v Sloveniji.

»Val lažnih novic, ki se je začel dvigovati na drugi strani oceana, postaja del posla tudi v obskurnih "novinarskih" krogih pri nas,« je opozoril Žerdin in napovedal, da bo tudi pri nas prišlo do sodne prakse na tem področju, čeprav z zamudo. Markeš je v luči tega pojasnil, da je v zadnjih dneh, po tragični smrti slikarja Romana Uranjeka, Bojan Požar, »ki že vsaj zadnjih 20 let aktivno počne svinjarije,« zadevo začel politizirati. Napadel je Jašo Jenulla in vodstvo Levice, skratka tiste, ki niso po godu Janezu Janši, »ve pa se, da Požar že desetletja servisira določene naročnike iz strank SD in SDS, to je dokazljivo in jasno,« pojasni Markeš.

»Tako eklatantno "novinarsko" prostituiranje,« je naletelo na odziv, ki ga v tako velikem obsegu še nismo videli, doda Markeš, ki opozarja, da je mogoče potegniti vzporednice z dogajanjem na Novi24 oziroma »Orban-Janševim omrežjem, ki je že ves čas propagandna greznica, brez novinarskih standardov in tem, kar Uroš Urbanija počne na javni televiziji.« Urbanija si je namreč »uzurpiral pravico, da obvezno plačevanje položnic za RTVS privatizira za interese stranke SDS,« je ocenil Markeš.

Ali Žerdin je opozoril, da v sosednji Italiji novinarji za opravljanja svojega dela potrebujejo licenco, ki jo pridobijo s posebnim izpitom, medtem ko pri nas podobnih pogojev, s katerimi bi zagotavljali profesionalne standarde v novinarstvu, ni. Markeš meni, da tak sistem v Italiji očitno ni bil učinkovit, saj je kljub temu lahko cvetel medijski imperij Silvia Berlusconija.

Opozoril je tudi, da imajo nekateri pisci za obskurne medije, kakršen je Nova24, tudi diplome iz novinarstva, medtem ko so mnogi najboljši novinarji v državi študirali kaj drugega. Težava je po njegovem mnenju v zakonodaji in politiki, saj ne le, da dopuščata lažne novice in medijske umore, temveč jih mnogi politiki celo sami naročajo. »Morda je dobra novica tega tedna, da so poslanci Levice napovedali tožbe proti Požarju,« je ocenil Markeš, ki meni, da je prav, da se ljudi, ki širijo laži, stisne v kot, sodišče pa bi moralo za tovrstne zadeve zaostriti prakso in biti brezkompromisno.