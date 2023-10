Valentina Prevolnik Rupel – peta ženska na čelu ministrstva za zdravje

Predsednik vlade Robert Golob je danes v državni zbor poslal predlog za imenovanje dr. Valentine Prevolnik Rupel na mesto ministrice za zdravje, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Prevolnik Ruplova je dejala, da je bila odločitev težka, ker je po njenih besedah drugače ali mandat sprejemaš na začetku ali na sredini. Po pogovoru s svojimi najbližjimi in ljudmi, s katerimi sodeluje, pa je postala prepričana, da lahko v mandatu, ki je ostal, še nekaj dosežejo.

Imen ljudi, ki bodo sestavljali njeno ekipo, še ni izpostavila. Dejala je zgolj, da je nekaj imen že znanih, nekaj pa novih in da Dorijan Marušič ne bo državni sekretar.

Ko smo 13. septembra napovedali, da utegne biti nova ministrica za zdravje prav ona, so vsi tedanji sogovorniki, ki jo poznajo, dejali, da to ne bi bila slaba izbira. Je kompetentna, pozna sistem, spozna se na številke, so naštevali njene vrline.

Kot njeno edino pomanjkljivost za vodilni položaj so izpostavili prijaznost, rahločutnost in povezanost z nekdanjim ministrom za zdravje Dorijanom Marušičem, češ da bo, če bo izbrana ona, ministrstvo iz ozadja pravzaprav vodil on. O tem, da bi utegnil imeti Marušič velik vpliv na njene odločitve in ji pri njih pomagati, bi lahko pričalo tudi dejstvo, da je sedel na njeni desni strani, ko so na ministrstvu predstavljali usmeritve zdravstvene politike za leto 2024 in 2025. A zdaj je torej že jasno, da državni sekretar ne bo.

52- letna Valentina Prevolnik Rupel, ki jo že od otroštva kličejo Katka, tako se predstavlja tudi sama, bo ministrstvo vodila kot 18. po vrsti, a šele kot peta ženska na tem položaju.

Po odhodu Danijela Bešiča Loredana je na ministrstvu postala državna sekretarka, od ustanovitve je bila tudi članica Strateškega sveta za zdravstvo. Po osnovni izobrazbi je ekonomistka, doktorirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2008 z naslovom Vpliv kvalitete življenja na postavljanje prioritet in na učinkovitost alokacije sredstev v zdravstvu.

Kot raziskovalka in znanstvena svetnica se na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani (IER) ukvarja s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe, prav tako je predsednica Znanstvenega sveta IER. Predava na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, v preteklosti pa je delala kot svetovalka ministra za zdravje ter kot svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V zadnjih letih se Valentina Prevolnik Rupel ukvarja predvsem s področjem merjenja izidov zdravljenja in definiranjem kazalnikov kakovosti ter na vrednosti temelječi zdravstveni obravnavi, njeno širše področje delovanja pa so financiranje zdravstvenega varstva in zdravstveno zavarovanje ter vrednotenje zdravstvenih tehnologij, beremo v njenem življenjepisu.

Kmalu po tem, ko je julija letos – po odhodu Danijela Bešiča Loredana – prevzela mesto državne sekretarke, je bil ugasnjen njen espe za poslovno in podjetniško svetovanje, registriran pa je bil še za oddajanje in obratovanje nepremičnin in visokošolsko izobraževanje. Z njim je leta 2013 ustvarila 500 evrov prometa z ljubljanskim UKC, od ljubljanskega zdravstvenega doma pa je leta 2020 prejela 16.800 evrov. To plačilo je po naših informacijah prejela za sodelovanje pri projektu Scubi. Prelovnikovo so za sodelovanje priporočili pri IER, a je bila tedaj v Londonu in je delal kot samostojna podjetnica. Njeno delo je bilo ocenjevanje stroškov zdravljenja sladkornih bolnikov.

Nova ministrica prihaja iz Mislinje, oddaljene dobro uro vožnje iz prestolnice. Večkrat ji pripisujejo povezave z nekdanjim ministrom za zunanje zadeve Dimitrijem Ruplom, zato naj ponovimo, da je njen mož Tadej Rupel – nekdanji veleposlanik v Londonu, zdaj pa nacionalni koordinator za zunanje vidike digitalizacije, umetne inteligence in kibernetske varnosti z ministrstva za zunanje zadeve – leta 2016 za Delo pojasnil, »da smo vsi Rupli nedvomno nekako v sorodu«, a da Dimitrij ni njegov stric, kot se pogosto omenja.

Prevolnikova je zdravstveni sistem spoznavala že od otroštva, saj je njena mama splošna zdravnica Matilda Prevolnik Klemenc, ki je leta 1997 prejela tudi priznanje Občine Mislinja za zasluge pri izvajanju zdravstvenega varstva.

Čas bo pokazal, ali bo kot peta ženska na vodilnem položaju na Štefanovi tudi poslanstvo opravila s petico.