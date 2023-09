Po ministru morda čas za ministrico za zdravje

V nadaljevanju preberite:

Robert Golob se po pripovedovanju nekaterih sogovornikov še vedno ni izjasnil, kdo bi lahko stopil v čevlje, ki jih je delno ponosil že Danijel Bešič Loredan. V zadnjem času se v nekaterih krogih vse bolj omenja državno sekretarko Valentino Prevolnik Rupel, tudi članico strateškega sveta za zdravstvo. V Zvezi organizacij pacientov so na novinarski konferenci ta teden že pohvalili njeno udejstvovanje pri imenovanju delovne skupine, katere naloga bo v najkrajšem možnem času pripraviti prvi slovenski zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Dejali so, da je nova ekipa ministrstva naredila kvantni preskok, kar se tega dela tiče. Preberite, kaj pravi ona.