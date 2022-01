Varčujejo pri kritikih, denar za lojalne

V nadaljevanju preberite:

Po celoletni sagi z nefinanciranjem Slovenske tiskovne agencije (STA) se je vlada Janeza Janše sistematično lotila še širjenja svojega političnega vpliva v javnem servisu RTV Slovenija. Včeraj so zaposleni na predčasnih volitvah izbirali svoje predstavnike v programskem in nadzornem svetu RTV Slovenija, na Kolodvorski pa že pripravljajo prostore za nove sodelavce, ki bodo po hitrem postopku izbrani na razpisu posebej za ta namen.

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) že več mesecev po svojih kriterijih analizira informativni program RTV Slovenija. Ocene različnih oddaj so si zelo podobne, saj Ukom ustvarjalcem informativnega programa največkrat očita »enostranski« prikaz, češ da premalokrat vabijo predstavnike vladne strani. Novinarjem in urednikom pa ponekod očitajo celo lažno poročanje in cenzuro.