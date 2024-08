Varni pred poplavami le z zadrževalnikom Doblič

V nadaljevanju preberite:

Za celovito varnost pred poplavami v občinah Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Mengeš so poleg zadrževalnika Tunjščica v komendski občini pomembni tudi predvideni zadrževalniki v občini Cerklje na Gorenjskem: Suhi graben, Vašca in Doblič. Prva dva sta pomembna za občino Cerklje, zadrževalnik Doblič na istoimenskem potoku, ki se izliva v Pšato, pa tudi za preostali dve občini, saj je narasla reka Pšata med poplavami avgusta lani prestopila bregove ter v Komendi in Mengšu povzročila pravo razdejanje.