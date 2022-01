Včeraj kar 2500 novih okužb več kot prejšnjo soboto

11.00 Množični protesti proti ukrepom v Franciji

V Franciji so v soboto potekali množični protesti proti načrtom vlade, da bi še dodatno zaostrili pogoje za necepljene proti covidu-19. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je na ulice francoskih mest podalo več kot 100.000 ljudi, ki jih je razburila tudi izjava predsednika Emmanuela Macrona, da bo močno otežil življenje necepljenim.

Po ocenah predstavnikov notranjega ministrstva se je sobotnih protestov po vsej Franciji udeležilo okoli 100.000 ljudi, od tega samo v Parizu okoli 18.000. Okoli 6000 se jih je zbralo tudi v Toulonu. Francija se sicer sooča z novim valom hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom, ki ga poganja predvsem močno nalezljiva različica omikron. Samo v soboto so poročali o 303.669 novih primerov okužbe v enem dnevu.

10.05 V soboto potrdili 3349 novih okužb s koronavirusom

V soboto so ob 7416 PCR-testih potrdili 3349 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih je bil več kot 45-odstoten. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 34.705 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 3421, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1634. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 537 covidnih bolnikov, od tega jih 161 potrebuje intenzivno nego. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

V primerjavi s prejšnjo soboto, ko je bil delež pozitivnih 41,8-odstoten, so potrdili 2520 okužb več. Minulo soboto so sicer opravili 5435 PCR-testov manj. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.253.566 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.195.522.

10.00 Po Nemčiji protesti proti ukrepom

V več mestih po celotni Nemčiji se je v soboto zbralo na tisoče ljudi, da bi protestirali proti ukrepom za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Največ ljudi se je zbralo v Hamburgu, kjer so policisti našteli skoraj 14.000 protestnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Organizatorji protesta v Hamburgu, ki so udeležence (v veliki meri neuspešno) pozvali k nošenju mask in vzdrževanju medosebne razdalje, so po poročanju dpa sicer pričakovali okrog 11.000 ljudi.

Nekaj tisoč ljudi se je zbralo tudi v Düsseldorfu na zahodu države. Po navedbah organizatorjev jih je bilo okrog 4000. Po več tisoč protestnikov so policisti našteli tudi v Frankfurtu - okrog 8000, v mestu Wetzlar v osrednji Nemčiji, kjer se je zbralo okrog 2000 ljudi, in Trierju na jugu države, kjer so našteli približno 6000 protestnikov proti ukrepom. Okrog 1600 ljudi se je po besedah tamkajšnje policije zbralo tudi v mestu Schwerin na severu države, kjer so pohod spremljali tudi bobni in trobente.

V Magdeburgu je 5000 ljudi več ur korakalo po mestu, s čimer so občasno blokirali ceste in povzročili zaustavitve tramvajev. V zvezni deželi Bavarski je okrog 2700 ljudi protestiralo v Regensburgu, v Ansbachu pa še 2000. Protest proti ukrepom za zajezitev epidemije je potekal tudi v Berlinu, toda v obliki konvoja avtomobilov in koles. Policija je naštela več kot 100 vozil, 70 koles in približno 200 ljudi.