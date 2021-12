Tudi v ZDA je več okužb in smrti med necepljenimi

9.30 Na Otoku zaostrujejo ukrepe proti covidu

Na Otoku bodo v petek v veljavo stopila nova pravila, s katerimi želijo britanske oblasti omejiti širjenje okužb z novim koronavirusom, zlasti različico omikron. Na večini javnih mest bodo maske postale obvezne, ljudi pa znova pozivajo k delu od doma.

Obveznost uporabe mask na javnih prostorih, tudi v kulturnih ustanovah, bo v veljavo stopila v petek, medtem ko bo od ponedeljka zaželeno delo od doma, kjer je to mogoče, poroča BBC.

Od prihodnje srede pa bodo vsi obiskovalci nočnih lokalov, dogodkov z več kot 500 udeleženci, kjer ni sedežnega reda, ter dogodkov na prostem z več kot 4000 udeleženci brez sedežnega reda, potrebovali covidno potrdilo. To bo obvezno tudi za vse dogodke z več kot 10.000 udeleženci.

Britanska vlada sicer zagotavlja, da pri ukrepih ne gre za novo zapiranje družbe. To ni lockdown, to je načrt B, je v sredo dejal britanski premier Boris Johnson.

A ukrepi so že deležni kritik iz vrst opozicije, pa tudi vladajočih konservativcev, sploh po tistem, ko je prišlo na dan, da naj bi v Johnsonovem uradu lani za božič, ko je bilo to prepovedano, organizirali zabavo.

Velika Britanija je sicer že v začetku tedna uvedla nove omejitve za potnike, ki pridejo v državo iz tujine.

7.30 V ZDA do srede proti koronavirusu cepili 200 milijonov ljudi

V ZDA je bilo po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) do srede proti koronavirusu polno cepljenih že 200 milijonov ljudi ali nekaj več kot 60 odstotkov vsega prebivalstva. Kljub temu število okužb, hospitalizacij in smrti zaradi covida-19 narašča, a skoraj izključno med tistimi, ki niso cepljeni.

V ZDA se je po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom doslej okužilo že 49,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je 793.000. Ker jih spet umira po 1600 na dan, bo kmalu presežen mejnik 800.000 smrti.

Število hospiraliziranih je od novembra naraslo za četrtino, število okužb pa od povprečno okrog 95.000 na dan v novembru na 119.000 na dan. Vse to je skoraj izključno posledica različice koronavirusa delta.

V zvezni državi Vermont je bilo doslej cepljenega 74 odstotkov prebivalstva, vendar je število hospitalizacij naraslo za 18 odstotkov. Na intenzivni negi je zaradi covida-19 več kot 90 odstotkov tistih, ki se niso cepili. Podobno primeri naraščajo tudi v drugih državah, saj je še precej necepljenih.

V ZDA je doslej poživitveni odmerek cepiva proti koronavirusu dobilo 48 milijonov ljudi, to je tretji odmerek po cepivu Pfizerja in Moderne oziroma drugi odmerek po cepivu Johnson & Johnson. Prejšnji teden so v ZDA razdelili 12,5 milijona odmerkov cepiva.