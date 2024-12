Večina bi živela v hiši, in to na podeželju

V nadaljevanju preberite:

Približno dve tretjini prebivalcev države živi v družinskih hišah, ki so v povprečju velike 130 kvadratnih metrov, je razbrati iz izsledkov raziskave Stanovanjska oskrba v Sloveniji: družboslovna anketa o stanju in trendih, ki so jo izvedli na ljubljanski fakulteti za družbene vede. Zadnje čase je v javnosti največ govora o reševanju stanovanjske problematike z gradnjo javnih najemnih stanovanj, bivalne preference pa kažejo tradicionalno usmerjenost Slovencev – če bi imeli možnost, bi se jih približno 60 odstotkov odločilo za hišo, in to na podeželju.