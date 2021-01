Večina upravičencev bo dodatke dobila že januarja

V nadaljevanju preberite: Z določili sedmega paketa ukrepov za blažitev posledic epidemije (PKP7) bo različne solidarnostne dodatke in pomoči prejel širok krog upravičencev, verjetno celo največji do zdaj. Prvi se bodo nakazila prihodnji teden razveselili upokojenci z do 714 evri pokojnine, večina skupin pa lahko izplačila pričakuje do 31. januarja. Kdo lahko pričakuje dodatek, koliko in kdaj?