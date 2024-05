Veliko doplačil staršev za brezplačno šolo

Sveti staršev v teh tednih potrjujejo učna gradiva in nadstandard za prihodnje šolsko leto. Kaj vse je nadstandard, si vodstva šol različno razlagajo in so pri zaračunavanju staršem različno iznajdljiva. To ni nepomembno, saj so stroški nadstandardnega programa od več deset do več sto evrov za posameznega učenca na šolsko leto, nadzor pa marsikdaj ni mogoč.

Med nadstandardni program sodijo številni dnevi dejavnosti, ki so sicer obvezni, a je treba velikokrat plačati različne vstopnice in prevoz. Čeprav je obvezna tudi šola v naravi in eno sofinancira tudi država, morajo starši plačati vsaj prevoz, sofinancerski delež pa običajno ne zadošča za vse stroške.

Čeprav ob začetku šolskega leta, ko starši izbirajo, kdo bo zastopal posamezni razred v svetu staršev, večina gleda v tla, prav izbrani odločijo, kaj bodo plačali vsi. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sicer poudarja, da so starši o letnem načrtu posameznega oddelka praviloma seznanjeni na prvem roditeljskem sestanku, »ko imajo tudi priložnost podati svoje mnenje«. Težava je, ker si tudi vodstva šol različno razlagajo, kaj vse nadstandard je. Z večino ponujenega se starši zlahka strinjajo, kot so gledališke predstave ali obisk živalskega vrta, a med nadstandardom se znajde tudi zaračunavanje fotokopij. Starši opozarjajo, da je nadzor nemogoč, hkrati pa skupaj z ravnatelji poudarjajo, da bi morali spremeniti desetletja stare standarde ter za šolski sistem nameniti več denarja.