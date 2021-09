Veselinovič po pogovorih z Urbanijo odstopil z mesta direktorja STA

»Pri teptanju novinarske avtonomije ne bom nikoli sodeloval«

Prvi nadzornik STA Terčelj: Treba bo najti rešitev za obstoj družbe

Predsednik nadzornega sveta STA Mladen Terčelj je potrdil, da je Bojan Veselinovič vse člane sveta obvestil, da z današnjim dnem odstopa s funkcije direktorja STA. «Sklical bom nujno sejo nadzornega sveta, kjer bomo preučili nastale razmere, saj bo treba najti rešitev za nadaljnje vodenje in obstoj družbe STA,« je sporočil Terčelj.

Zaposleni na STA po odstopu direktorja pričakujejo spoštovanje zakonodaje in novinarske avtonomije

je po pogovorih o pogodbi o javni službi v letu 2021 z direktorjem Urada vlade za komuniciranjeodstopil z mesta direktorja Slovenske tiskovne agencije. Kot je sporočil, so bili pogovori, ki so potekali po posredovanju predsednika republike, neuspešni.Direktor STA je postal leta 2009, aktualni mandat pa bi mu potekel konec leta, zato so v začetku meseca objavili razpis za novega direktorja, ki se izteče v petek.O odstopu s funkcije direktorja STA in odpovedi pogodbe o zaposlitvi in poslovodenju je že obvestil nadzorni svet STA, ob 10. uri bo podal tudi izjavo za medije.»Odstopam. Ne morem in nočem pristati na pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ki jo Slovenska tiskovna agencija opravlja brezplačno zdaj že 273. dan,« je Veselinovič zapisal v odstopni izjavi. »Vrhovno sodišče je nedvoumno povedalo, da je država po zakonu dolžna mesečno plačevati za javno službo STA. To je dolžna letos storiti tudi brez pogodbe, pa smo se o njej kljub temu pogajali. Žal se je izkazalo, da gre le za novo obliko namernega zavlačevanja z vedno novimi zahtevami.«Po njegovem mnenju sta rešitev položaja STA in spoštovanje obvez, ki jih nalaga zakon, očitno v nasprotju s političnimi interesi sedanje vlade. »Sprejela je uredbo o STA in na skupščini STA še sklepe, s katerimi je odložila začetek celovitega financiranja STA, ki je nesporno po zakonu njena obveza. Uredba postavlja temelj za takšno pogodbo, ki bi nasilno spremenila uspešen poslovni model STA, zmanjšala našo tržno dejavnost, prihodke in s tem število zaposlenih. In predvsem: prikrila bi do zdaj neplačan dolg do STA, ki ga država dolguje na podlagi zakona. Uredba nikoli, sploh pa ne v obdobju pred koncem junija, ko je začela veljati, ne more biti podlaga za takšno pogodbo, ki bi pogojevala višino in način obračunavanja nadomestila po principu štetja fotografij in novinarskih prispevkov ter predpisovala njihove dolžine v odstavkih. Rešitev pa je na dlani: plačilo na osnovi zakonskih obveznosti. Pri teptanju novinarske avtonomije ne bom nikoli sodeloval.«Veselinovič verjame, da bodo z njegovim umikom nastale razmere, ko se bo še dodatno izbistril odnos vlade do STA. »Če bo STA vztrajala pri svojih zahtevah, bo nedvomno uspela na sodišču in bo vlada najkasneje takrat poplačala svoj dolg,« je zapisal.Zaposleni na STA po odstopu direktorja Bojana Veselinoviča pričakujejo, da bodo odgovorni urgentno razrešili položaj agencije in to na način, da bo spoštovana zakonodaja in ohranjena institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost STA. Vsakršnim poskusom pritiskov na novinarsko delo bodo tudi v prihodnje odločno nasprotovali, so zapisali.Uredniški kolegij, zastopstvo uredništva, svet delavcev in Sindikat novinarjev STA so v skupnem pisnem odzivu na informacijo o odstopu direktorja Veselinoviča zapisali, da obžalujejo, da v pogajanjih med vodstvom STA in vladnim uradom za komuniciranje (Ukom) ni prišlo do dogovora, ki bi zagotovil zakonsko določeno financiranje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA in zagotovil tudi z zakonom zajamčeno institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA.S predlagano pogodbo in potekom pogajanj je po njihovih besedah namreč postalo jasno, da bi bili ti pogoji ogroženi, s tem pa bi bilo ogroženo celovito, točno in objektivno zagotavljanje informacij o dogodkih v Sloveniji in po svetu za potrebe javnosti v Sloveniji, kot to določa zakon o STA.»Predlog Ukomove pogodbe vsebuje pogoje, ki za novinarsko delo niso sprejemljivi, prav tako pa ne zagotavljajo institucionalne in s tem finančne avtonomije STA. Po eni strani bi bila namreč višina financiranja javne službe STA povsem odvisna od presoje direktorja Ukoma glede tega, kaj se bo plačalo in kaj ne, po drugi strani pa bi zaradi na novo postavljenih omejitev prišlo do velikega izpada tržnih prihodkov,« so pojasnili.Ob tem so zapisali, da zaposleni pričakujejo izpolnjevanje zakona o STA in tudi t. i. sedmega protikoronskega zakona, ki v 66. členu jasno nalaga vladi, da zagotovi sredstva STA za opravljanje javne službe za leto 2021 v skladu s sprejetim Poslovnim načrtom STA, »ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo«.Spomnili so, da je to stališče nedavno potrdilo tudi vrhovno sodišče, o tem v 7. členu govori celo uredba vlade o opravljanju javne službe STA, ki pravi, da »če letna pogodba za leto 2021 ni sklenjena, se storitve javne službe plačujejo« v skladu s sedmim protikoronskim zakonom.»Izpostavljamo tudi besedo 'plačujejo', kar pomeni redno plačevanje, ne plačilo 'nekoč',« so navedli in dodali, da obžalujejo, da vlada že krši lastno uredbo, za katero so sicer prepričani, da je v nasprotju z zakonom o STA, o čemer poteka tudi spor pred upravnim sodiščem.»Glede na sporočila vodstva zaposlenim STAnje ni več zgolj resno, ampak se očitno že nahajamo v fazi tik pred finančnim zlomom,« so opozorili zaposleni, ki pričakujejo, da bodo odgovorni urgentno razrešili položaj in to na način, da bo spoštovana zakonodaja in ohranjena institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost STA.»Vsakršnim poskusom pritiskov na novinarsko delo ali škodljivim odločitvam, ki bi peljale v nadaljnji razkroj agencije, pa bomo tudi v prihodnje odločno nasprotovali in o tem sproti obveščali domačo in tujo javnost,« so še napisali.