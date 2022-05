Vida Petrovčič ne bo vodila Studia City

Vodstvo RTV Slovenija je sporočilo, da najostreje obsoja napade proti dolgoletni novinarki, komentatorki in urednici RTV Slovenija Vidi Petrovčič, na katero se je včeraj, ko je zakrožila govorica, češ da bo vodila oddajo Studio City, usul plaz žaljivk, posmehovanja, javnega diskreditiranja in verbalnih napadov. Še posebej obsojanja vredno in skrb vzbujajoče je, da so groženj in pritiskov deležni tudi njeni najbližji, je sporočilo vodstvo RTV Slovenija.

»Zdrava demokratična družba mora dopuščati različnost mnenj, pogledov, stališč, prepričanj. Nestrinjanja so naraven del medsebojne komunikacije. A ohraniti je treba kulturno raven dialoga in ostati senzibilen na nevarne odklone, ki bi lahko ogrozili varnost posameznika. Vsaka javna beseda ima svojo moč in neodgovorno je, če se ta moč zlorabi za blatenje in zasmehovanje,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitijo zaposlene.

Vsakršno grožnjo z nasiljem bodo nemudoma prijavili pristojnim organom.