Višje neto plače že januarja?

DZ bo redno decembrsko sejo danes nadaljeval z obravnavo predloga novele zakona o dohodnini, ki prinaša kar nekaj razbremenitev tako pri obdavčitvi plač kot kapitala. Po načrtih vlade naj bi novosti začele veljati že z januarjem 2022. Najprej bo na poslanska vprašanja odgovarjal predsednik vlade Janez Janša.

Vlada je v predlog novele zakona o dohodnini zapisala zvišanje splošne olajšave, ki jo lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, in sicer postopno do leta 2025 z današnjih 3500 evrov na 7500 evrov. To pomeni višje neto plače za vse, je ob obravnavi na seji matičnega delovnega telesa zagotovil finančni minister Andrej Šircelj.

Vlada predlaga še nekaj drugih sprememb zakona, ki se zdijo opoziciji nevarne za vzdržnost javnih financ. Znižala naj bi se stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov ter skrajšal čas, po katerem je odsvojitev vrednostnih papirjev neobdavčena. Med predlogi so tudi davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, ponovna uvedba seniorske olajšave ter ugodnejša davčna obravnava nagrad za poslovno uspešnost.

Decembrska seja DZ se je začela v ponedeljek, ko so na vprašanja poslancev odgovarjali ministri, danes pa bo prednje stopil še Janša. Med drugim ga bodo spraševali o odzivu na rast cen energentov in izpolnjevanju koalicijske pogodbe, kar šest ur pa naj bi trajala razprava o Janševem odgovoru na vprašanje v zvezi s korupcijo, ki mu ga je poslanec Levice Matej T. Vatovec postavil na novembrski seji DZ.