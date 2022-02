Vlada na čelo Spirita kot vršilca dolžnosti direktorja postavila Roka Capla

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Spirit postavila Roka Capla, so sporočili z vladnega urada za informiranje.

Odločitev sledi nepreklicnemu predlogu za lastno razrešitev, ki jo je podal dr. Tomaž Kostanjevec, prejšnji direktor agencije.

Kot smo pisali, se je Kostanjevec, sicer kader stranke Konkretno (včasih SMC), odločil, da bo to funkcijo opustil zaradi napetosti v koaliciji. Nato si je premislil, a prepozno.

Nekaj pred tem je zapustil tudi dve nadzorniški mesti: v Pošti Slovenije in družbi MLM. Uradno je odstopil zaradi osebnih razlogov, neuradno pa zaradi političnih pritiskov, povezanih z imenovanjem generalnega direktorja Pošte Slovenije. Kostanjevec je namreč glasoval v nasprotju z navodili stranke, ki ga je pripeljala do njegovih funkcij. Podprl je imenovanje Tomaža Kokota za generalnega direktorja Pošte Slovenije za polni mandat, čeprav za to nima ustreznih referenc.

Vlada je Capla za vršilca dolžnosti direktorja imenovala z dnem 12. februarja 2022, in sicer do imenovanja novega direktorja, a največ za šest mesecev. Svet Spirita ga je v imenovanje vladi predlagal na korespondenčni seji 4. februarja.