Novi politični pritiski, a strah pred prijavo

Zdravko Počivallšek, prvak stranke Konkretno in minister za gospodarske dejavnosti, ni zadovoljen z dogajanjem v koaliciji, med drugim mu ne uspe ustoličiti svojega človeka na vrhu SDH, neuspešen je bil tudi s svojim kadrovskim predlogom za DUTB. Kako je to povezano s prepihom na vrhu javne agencije Spirit. Njen direktor je odstopil, si premislil, a člani sveta agencije so o njegovem nepreklicnem odstopu nato "glasovali".