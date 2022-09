Vlada na čelo za direktorja direktorata za medije imenovala Blaža Mazija

Direktorat za medije na ministrstvu za kulturo po več mesecih le dobiva vodstvo. Vlada je na današnji seji z 19. septembrom za v. d. direktorja direktorata imenovala Blaža Mazija. Mazi je že tretji nekdanji novinar, ki bo okrepil ekipo ministrstva za kulturo.

V kabinet ministrice je julija kot svetovalec prišel raziskovalec medijev, predavatelj in voditelj podkastov Lenart J. Kučić. Kot svetovalec za odnose z javnostmi pa se je ekipi Aste Vrečko pridružil dolgoletni novinar Dejan Štamfelj.

Mazija je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za medije vlada imenovala za čas do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 18. marca 2023, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Mazi je diplomiral in doktoriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je sicer dolgoletni novinar in urednik zahtevnejših tematskih področij z izkušnjami iz založništva. »Več kot dvajset let je spremljal področje okolja, podnebnih sprememb, družbenih fenomenov ter iskal razvojne sociološke in filozofske trende v vsakdanjem življenju, družbi in medijskem svetu. V več medijih je od 30. leta vodil različne kolektive, evropske projekte in soustvarjal medijske strategije, kot urednik uredništva na RTV Slovenija je bil obširno vpet tudi v delovanje Programskega sveta RTV Slovenija. Sodeloval je pri snovanju založbe Aktivni mediji in bil njen prvi knjižni urednik,« so navedli v sporočilu.

Po njihovih besedah je Mazi v letih delovanja na različnih medijskih platformah »pridobil vpogled in obširne izkušnje na področju politike medijev in njihovega delovanja«.

Vodjo direktorata za medije čaka precej izzivov. Ena od prioritet ministrstva za kulturo je namreč tudi priprava sprememb medijske zakonodaje. Vrečkova je že ob predstavitvi ministrske kandidature napovedala ureditev položaja na področju medijev, pri čemer je ugotavljala, da obstajajo problemi, kot so netransparentnost lastništva, poskusi podrejanja novinarskega dela, vse pogostejši primeri sovražnega govora ter tudi kriza poslovnih modelov in negotovost novinarskih zaposlitev.

Napovedala je tudi novi zakon o Radioteleviziji Slovenija. Prva dopolnitev, ki bi na hitro posegla v upravljanje javnega zavoda oziroma iz njega v veliki meri umaknila politiko, je sicer že šla čez DZ, a bo, kot kaže, predmet referendumske presoje. Referendum predlaga SDS.

Novi direktor zavoda za gozdove bo Gregor Danev

Vlada je na današnji seji izdala tudi odločbo o imenovanju Gregorja Daneva za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Mandat bo nastopil 15. septembra in bo trajal do 14. septembra 2026 z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Gregor Danev je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Na zavodu za gozdove je zaposlen od leta 2019, sedaj je vodja projektne pisarne.

Predlagani kandidat izpolnjuje formalne pogoje, ima ustrezne delovne izkušnje in je bil s strani natečajne komisije ocenjen za primernega kandidata za imenovanje na delovno mesto direktorja zavoda, so navedli.

Zavod za gozdove od septembra 2020 kot vršilec dolžnosti direktorja vodi Janez Logar, vlada pa mu je avgusta lani začasno vodenje podaljšala do letošnjega 14. septembra.

Pred njim je zavod vodil Damjan Oražem, ki ga je vlada septembra 2020 na predlog takratne ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec predčasno razrešila.