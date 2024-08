Vlada o davčnem svežnju spet v petek

V nadaljevanju preberite:

Vlada bo predlagani sveženj davčnih sprememb sprejela na petkovi dopisni seji, do takrat pa mora uskladiti še nekaj manjših tehničnih vprašanj, je povedal minister za finance Klemen Boštjančič. Napovedal je, da se »bodo lotili tudi drugih sprememb, obdavčitve premoženja in dodatne razbremenitve dela, ki jo delno obravnavamo že v tem paketu. Načrtujemo, da bi z izhodišči za drugi paket javnost lahko seznanili do konca leta.«

Predlagani davčni paket, ki je bil predstavljen februarja, naj bi začel veljati na začetku prihodnjega leta, je po Boštjančičevih zagotovilih koalicijsko usklajen ter naravnan k večji produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Po drugi strani pa je njegov ministrski kolega in prvak SD Matjaž Han po poročanju STA ob robu sejma Agra pojasnil, da imajo o njem kar nekaj pripomb, a da o njih ne želijo govoriti širši javnosti, ampak jih želijo razrešiti znotraj vlade in koalicije.

Kot enega glavnih zadržkov je navedel postopek sprejemanja davčnih sprememb: »Na koncu bi bilo dobro, da davčno zakonodajo ekonomsko-socialni svet pregleda še enkrat, čeprav vem, da je bil vpet v izhodišča.« Na finančnem ministrstvu zdaj predlagajo ugodnejšo davčno obravnavo za privabljanje kadra v Slovenijo, davčne spodbude za zagonska podjetja, spremembe na administrativnem področju in drugačno obravnavo normirancev.