Olajšave za izbrane, težja bremena za vse

V nadaljevanju preberite:

Podobno kot Slovenija poskuša tudi Nemčija manjkajočo višje izobraženo delovno silo iz tujine privabiti z davčnimi ugodnostmi. A čeprav sta rešitvi na prvi pogled podobni, so težave Slovenije globlje. Nemčija ima težave zaradi pomanjkanja specifičnega kadra, Slovenija pa težave s konkurenčnostjo zaradi višjih davkov in nepredvidljive davčne zakonodaje.

Slovenski predlog sicer vključuje ožji nabor potencialnih kadrov in še ni povsem opredeljen. Vseeno pa sta predloga dovolj podobna, da nanju letijo enake kritike gospodarstva. Predloga sta diskriminatorna do vseh drugih zaposlenih z istim poklicem. Poleg tega sta preveč specifična, da bi dosegla želeni učinek, in bolje bi bilo znižati obremenitve vseh plač, so jasni tako nemški kot slovenski gospodarstveniki.

Kaj želi slovenska vlada s predlogom rešiti? Bo sploh učinkovit? Pa tudi kako so obdavčene plače v Sloveniji in kako v Nemčiji.