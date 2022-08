Vlada o paketu pomoči zaradi energetske draginje

Minister za gospodarstvo Matjaž Han in minister za delo Luka Mesec bosta po seji vlade predstavila ukrepe, ki jih je vlada sprejela za omejitev posledic energetske draginje.

Z vladnega urada za komuniciranje so pred vladno sejo napovedali, da bo zbor ministrov predvidoma sprejel dva zakona za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva in gospodarstvu zaradi visokih cen energentov. Prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi naj bi dobili draginjski dodatek, podjetja pa nepovratno pomoč zaradi visokih cen elektrike in plina.

Kot je povedal Mesec, bodo do enkratnega draginjskega dodatka upravičeno okoli 54.000 prejemnikov socialne pomoči in okoli 9.000 prejemnikov varstvenega dodatka ter 7.400 invalidov. Samske osebe bodo prejele do 200 evrov, za ostale pa se bo znesek prilagajal na podlagi meril, ki se že uporabljajo za usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Skupno naj bi šlo za pomoč v vrednosti 41 milijonov evrov.

Predlog zakona pomoči gospodarstvu zaradi velikih zvišanj cen električne energije in zemeljskega plina predvideva nepovratno pomoč v višini 30 odstotkov upravičenih stroškov zvišanj cen elektrike in plina. Mala in srednja podjetja bodo upravičena do največ pol milijona evrov pomoči po ukrepih iz začasnega okvira evropske komisije, velika pa do največ dva milijona evrov, pri čemer je dodatna pomoč namenjena energetsko intenzivnim podjetjem. Za ukrep bo namenjenih 40 milijonov evrov za okoli 5000 podjetij.