Kaj predvideva zakon za pomoč gospodarstvu

Vlada bo na današnji seji predvidoma sprejela dva zakona za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva in gospodarstvu zaradi visokih cen energentov. Prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi naj bi dobili draginjski dodatek, podjetja pa nepovratno pomoč zaradi visokih cen elektrike in plina. Kaj zakon za pomoč gospodarstvu predvideva? Kakšni so odzivi na predlog?