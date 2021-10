Vlada omejuje gibanje v Ljubljani, na Bledu in okoli Brda pri Kranju

Policisti pozivajo k mirnemu in strpnemu izražanju stališč

»Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivamo, naj

pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo

mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov,« so sporočili z Generalne policijske uprave.



»Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni

shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V

primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s

svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.



Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območje

shoda bo videonadzorovano. Opozarjamo, da na shode in prireditve ni

dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice,

orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z

otroki.«

Vlada je policiji naložila, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda jutri in pojutrišnjem v Ljubljani, na Bledu in Predosljah pri Kranju – kjer se nahaja kompleks Brdo – z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih, krajih ali na javnih mestih, kjer je to nujno za preprečitev hujših kršitev javnega reda. Informacijo o tem so zvečer sporočili z vladnega urada za komuniciranje.Vlada se je za to odločila na današnji dopisni seji, in sicer po napovedi vnovičnih protestov s strani, vodje stranke Resni.ca, ki stoji izza dosedanjih sredinih protestov. Resni.ca je nov protest napovedala za jutri. Lokacije ni razkrila, po družbenih omrežjih pa so se pojavila namigovanja, da bi lahko potekal na Brdu pri Kranju, kjer se bodo voditelji držav ali vlad članic EU sestali na neformalni delovni večerji. Stevanović je namignil tudi na možne blokade cest.Vlada odločitev za omejitev gibanja utemeljuje z 9. členom zakona o nalogah in pooblastilih policije. Kot navaja, lahko vlada na predlog ministra za notranje zadeve ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda naloži policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja.Ukrep sme trajati največ sedem dni in se z njim preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen. Vlada bo sklep objavila v uradnem listu. 9. člen zakona bo predvidoma aktiviran prvič v zgodovini samostojne Slovenije.