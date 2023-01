Vlada potrdila pogodbo za financiranje javne službe STA z dvigom sredstev

Vlada je na današnji seji potrdila besedilo pogodbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA) za letos. Vrednost pogodbe je v primerjavi z lanskim letom višja za 243.600 evrov oziroma za dobrih deset odstotkov. Za podpis in izvajanje pogodbe je vlada pooblastila v. d. direktorice urada za komuniciranje Petro Bezjak Cirman.

S sklenitvijo te pogodbe bo agenciji, potem ko je bila že konec lanskega leta ukinjena sporna uredba o delovanju STA, zagotovljeno normalno financiranje za opravljanje javne službe, je na novinarski konferenci po seji vlade izpostavila Bezjak Cirmanova.

»Slovenska tiskovna agencija namreč opravlja pomembno novinarsko delo stalnega, celovitega, točnega in objektivnega zagotavljanja informacij o dogodkih v Sloveniji in po svetu. Finančne negotovosti, ki je pestila STA v zadnjem času, je s tem konec, saj po poslovnem načrtu STA dodeljen denar zadostuje za normalno delovanje agencije,« je navedla. Poudarila je še, da je z doslej sprejetimi draginjskimi ukrepi vlada tudi znižala stroške energentov drugemu javnemu mediju v Sloveniji, Radioteleviziji Slovenija, in sicer v višini 3,5 milijona evrov.

»V obeh zakonih, ki veljata za javna medija, je namreč zapisano, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe, kar z omenjenimi ukrepi vlada tudi izvaja,« je pri tem izpostavila Bezjak Cirmanova.

Spomnila je še, da prav tako tri ministrstva – gospodarsko, finančno in kulturno – iščejo rešitve za zasebne medije.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Zaposleni na STA: Letošnja pogodba je premik naprej

Predstavniki zaposlenih na STA ocenjujejo, da je pogodba za opravljanje javne službe za leto 2023 v primerjavi s pogodbo za lani »pomemben korak naprej v smeri zagotavljanja tako finančne kot uredniške avtonomije«. Med drugim odpravlja plačevanje na kos. Ponavljajo pa pričakovanje, da vlada letos poskrbi tudi za ustrezno nadgradnjo zakona o STA.

»Potem ko so bila državna sredstva za opravljanje javne službe STA dolga leta tako rekoč nespremenjena in niso pokrivala celotnih stroškov javne službe, je z letošnjo pogodbo vendarle prišlo do povečanja teh sredstev. Ustrezna višina nadomestila pa je nujna za zagotavljanje normalnega delovanja STA, upoštevajoč tudi stališče evropske komisije glede vloge STA na medijskem trgu v Sloveniji,« so v odzivu na vladno potrditev pogodbe o financiranju javne službe Slovenske tiskovne agencije izpostavili svet delavcev STA, sindikat novinarjev STA, zastopstvo uredništva STA in uredniški kolegij STA.