Vlada razume dodatek županom kot ukrep v zdravstvu

V nadaljevanju preberite:

Država je do začetka junija namenila več kot 600 milijonov evrov za krizne dodatke javnim uslužbencem, a tega niso bili deležni niti župani, podžupani in direktorji občinskih uprav niti ravnatelji šol, vrtcev in zavodov. To nesorazmerje naj bi vlada zdaj popravila, a nerodno je, da je določila o novih dodatkih uvrstila v interventni zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva.