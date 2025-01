Vlada v nakup osemkolesnikov

Na seji vlade so sprejeli sklep, da nadaljujejo s postopkom nakupa in dobave osemkolesnih vozil, je sporočil minister za obrambo Borut Sajovic. Pripravili bodo javno naročilo in začeli pogajanja s finsko vlado ter njihovim ministrstvom za obrambo. »Želimo opremiti dve bataljonski skupini, eno bojno in eno izvidniško. Govorimo o dvakrat 53 vozilih, obdobje nakupa za prvo je 2025–2027, za 2026–2030, okvirni finančni znesek je okoli 700 milijonov evrov.«

Kot je ponovil trditve vlade, so ta vozila cenejša kot vozila boxer, s tem bo država prihranila več kot 400 milijonov evrov, prihranili naj bi tudi pri vzdrževanju. »Vem, kaj pomeni v slovenskem prostoru beseda patria. S sodelavci in vlado bomo dali vse od sebe, da bodo postopki maksimalno transparentni, javni in pregledni,« je zagotovil minister.

Finska osemkolesna vozila so po ministrovih besedah oprimalna izbira. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vlada je tudi sklenila, da se ustanovi medresorska delovna skupina, s katero bodo po vzoru projekta bolnice Petra Držaja nadgradili bolnišnične zmogljivosti v tej državi. »Do tega trenutka smo v Sloveniji že dobili pobudo za sodelovanje iz petih regijskih bolnišnic. Stvari so še odprte, najpomembnejše sporočilo pa je, da imamo v ta namen zagotovljenih okoli sto milijonov evrov.«

Na ministrstvu za obrambo so imenovali tudi državnega sekretarja, to bo Boštjan Pavlin, ki je bil glavni operativec in izvajalec vaje Odpornost 2024. Z imenovanjem želijo še naprej krepiti vojaško, civilno in gospodarsko odpornost države, kar bodo po ministrovih besedah tudi njegove glavne naloge.