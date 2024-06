Vlada bo ribičem povrnila sodne stroške in morebitno izterjano premoženje

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi arbitražne odločbe, ki zadevajo izpad dohodka ribičev in pomoči zaradi prekrškovnih kazni, ki jih prejemajo za ribarjenje v celotnem delu morja, ki sicer v skladu z arbitražno razsodbo spada pod Slovenijo, a si ga lasti tudi Hrvaška.

Generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo na kmetijskem ministrstvu Ana Le Marechal Kolar je pojasnila, da so zakonski člen, ki ureja izpad dohodka ribičev zaradi oteženega ribolova na danem območju, morali spremeniti zaradi novih evropskih pravil glede državne pomoči ribičem. Vsota pomoči bo ostala ista – med 180.000 in 230.000 evri na leto, saj gre za izračun izpada prihodka glede na presečno leto 2017, pred uveljavitvijo arbitražne razsodbe v slovenskem pravnem redu. Število prejemnikov bo sicer manjše, saj je med ribiči zdaj manj upravičencev, ki ribarijo na tem območju.

Spremembe, ki zadevajo pravno pomoč ribičem, pa bodo po novem – poleg sodnih stroškov zaradi pritožb na račun hrvaških glob – obsegale tudi zagotovilo o povrnitvi morebitnega izterjanega premoženja.

Ana Le Marechal Kolar je še razložila, da je razlika med vladnimi zakonskimi spremembami in predlogom opozicijske SDS ta, da je slednja predvidevala poplačilo glob ribičem. »To pa bi pomenilo, da se strinjamo s Hrvaško. Za nas je meja jasna. Vzpostavili smo mehanizem, ki se bo sprožil v primeru izvršbe, da ribiči ne bi čutili sankcij,« je dejala.

Po njenih besedah so slovenski ribiči do zdaj prejeli 3,4 milijona evrov hrvaških kazni, a niso vse pravnomočne. Na novinarsko vprašanje je tudi odgovorila, da nobena od dveh držav do zdaj ni šla v izterjavo kazni.

O noveli zakona mora odločiti še državni zbor, kar naj bi izvedel po skrajšanem postopku.