Vlada za v.d. direktorja Zavoda za blagovne rezerve imenovala Andreja Kužnerja

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi Tomija Rumpfa s položaja direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, so zvečer sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Kot navajajo, je Rumpf 11. novembra sam podal odstopno izjavo in s tem zahtevo za razrešitev.

Kot so še zapisali na uradu, je bil razrešen danes, vlada pa je v vmesnem času zaradi zagotovitve nemotenega delovanja zavoda imenovala vršilca dolžnosti direktorja.

Na ta položaj je imenovala Andreja Kužnerja, ki bo mandat nastopil že jutri. Funkcijo vršilca dolžnosti lahko opravlja do imenovanja novega direktorja, vendar največ leto dni oziroma najdlje do 15. novembra 2022, so še zapisali v uradu.

Kot smo neuradno poročali, bo Rumpf, ki velja za kader iz kroga gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, prevzel vodenje Farm Ihan, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank. Rumpf nam pred desetimi dnevi te informacije ni želel komentirati.

Počivalšek je Rumpfa na vrh Zavoda RS za blagovne rezerve postavil aprila lani, v začetku epidemije covida-19, ko je bil zavod odgovoren za nabavo zaščitne opreme. Pred tem je bil direktor Kobilarne Lipica, od koder je odstopil po očitkih računskega sodišča v zvezi s poslovanjem kobilarne. Rumpf se je po neuradnih informacijah prijavil tudi za direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). V vrh slabe banke mu ni uspelo priti, zdaj pa bo, kot kaže, prevzel vodenje Farm Ihan, ki so v stoodstotni lasti DUTB.