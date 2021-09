Vladni boj za večino v nadzornem svetu RTV Slovenije

Glede na zakonsko opredelitev pristojnosti nadzornega sveta, med katerimi je tudi vložitev pobude za razrešitev generalnega direktorja, po mnenju tožnikov izhaja očiten namen zakonodajalca, da zagotovi nadzornemu svetu položaj politično neodvisnega organa.

Vlada je pred današnjim zasedanjem nadzornega sveta RTV Slovenija na včerajšnji dopisni seji sprejela sklep o razrešitviinkot predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu RTV Slovenija. Na njuno mesto je imenovalain, ki sodita v krog NSi oziroma SDS, in si tako znova skušala zagotoviti večino.Vlada je sicer že kmalu po nastopu mandata odpoklicala tri nadzornike RTV Slovenija – vključno z Medvedom in Majerjevo –, a je po vloženi tožbi sodišče zadržalo sklep o zadržanju razrešitve do dokončne odločitve, ali lahko vlada kljub temu, da ji zakon o RTV Slovenija tega pooblastila ne daje, predčasno po svoji volji razreši nadzornike. Te odločitve sodišče doslej še ni sprejelo.Zakaj vlada pri svojem odločanju ni upoštevala te začasne odredbe ni jasno. V svojem gradivu sicer zatrjuje, da sta nadzornika na zadnji seji zavestno delovala v nasprotju s poslovnikom nadzornega sveta in s tem izven pravnega okvirja.ki sodi v kvoto SDS, je večina nadzornikov izmed sebe namreč izvolilaki sodi v kvoto SD. Prejšnji,, ki sodi v kvoto SMC, je aprila namreč zasedel mesto generalnega direktorja RTV Slovenija in v tej vlogi so zdaj nadzorniki od njega zahtevali poročanje. Sprejeli so namreč sklepe, s katerimi mu nalagajo takojšnje poročanje o zakonitosti njegovih dejanj in o gospodarnosti poslovanja zavoda. Sprejeti sklepi se po Tomšičevih besedah nanašajo tudi na njegovo razrešitev direktorice Televizije Slovenijabrez soglasja programskega sveta.Danes popoldne, ko naj bi nadzorni svet RTV Slovenija zasedal, je torej pričakovati ponovno razčiščevanje, kdo ima v njem sploh mesto in kdo mu oziroma mu še bo predsedoval.